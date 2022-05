ATE adhiere este martes al paro nacional de CTA Autónoma

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció un paro de 24 horas para este martes, con marchas y ollas populares en el país, en adhesión a la medida de fuerza dispuesta por la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma.Victor Sartori, secretario de organización de ATE provincial, aseveró a Elonce que esta es “una medida resuelta por el Consejo Directivo nacional del sindicato. La medida pone en valor cuestiones de la soberanía y específicamente la injerencia del FMI en la economía de la Argentina”.“Repudiamos la injerencia del FMI; decimos además que las estafas no se pagan y que la deuda es con el pueblo”, resaltó.De la misma manera dijo que “sabemos de la fuga de capitales y del crédito ilegal que el FMI ha otorgado durante la gestión de Macri, está recayendo sobre las espaldas del pueblo argentino”.“La plata que se va a otro lado, es la que debería estar al servicio de la producción y por supuesto al servicio de la recuperación económica de los salarios, que es lo que no se ve. Por eso decimos que los salarios deben estar acordes a la canasta familiar. Venimos en una lucha contra la inflación permanente y resulta que no hay paritaria que alcance”, opinó Sartori.