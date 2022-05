Ayelén Acosta: "Sin Justicia, no hay futuro"

La diputada provincial de Juntos por el Cambio, Ayelén Acosta, expresó en sus redes sociales su apoyo a la Fiscal Anticorrupción Cecilia Goyeneche, quien enfrenta un jury por supuesto mal desempeño de sus funciones e incumplimiento de sus deberes.



“SIN JUSTICIA, NO HAY FUTURO.

Ante el Jury que enfrenta la Fiscal Anticorrupción Cecilia Goyeneche quiero una vez más manifestar mi preocupación ante las reiteradas irregularidades institucionales del hecho que se produce por cumplir el debido proceso de investigación”, expresó en sus redes Acosta.



Seguidamente, señaló: “Entiendo también que pudieron existir irregularidades por parte de la fiscal Goyeneche. Pero no por eso podemos no observar que es una funcionaria pública que buscó y busca transparencia, lo que le indica el rol que cumple en el estado.

Ante esto me pregunto entonces: ¿se justifica que se lleve adelante un jury y un proceso para destituirla del cargo?”



“¿Hemos juzgado de la misma manera el pésimo manejo de la cuarentena por parte del presidente y su gabinete que nos costó miles de vidas, fundió cientos de pymes y llevó a la pobreza extrema a miles de Argentinos?”, cuestionó la diputada provincial.



“En caso que se haya equivocado, ¿podrá la Fiscal enmendar su error pagando 8.000 dólares, así como lo hizo el Presidente esta última semana? ¿Se busca justicia o se busca impunidad, amedrentando a aquellos que investigan la corrupción?”



Acosta, mencionó que “soy defensora de todos aquellos que ocupan cargos públicos con honestidad, algo que no abunda en nuestro país. Este es un proceso bisagra para nuestro futuro y el de nuestra provincia, sin justicia no hay futuro”.



“Lo más cómodo para la política es mantenerse al margen y observar este proceso, pero no me inicie en política para hacer eso”.



Al finalizar, dijo: “A los valientes hay que defenderlos y desde ya que Cecilia Goyeneche lo fue. Con aciertos y errores yo quiero más funcionarios como ella en mi provincia”