Moroni firmó convenio para diseñar políticas públicas contra la trata

El ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Claudio Moroni, destacó hoy la importancia de abordar la lucha contra la trata de personas y afirmó afrontarla "con hechos", tras firmar un acuerdo para luchar contra el trabajo esclavo, en conjunto con el Comité Ejecutivo contra la Trata y la CGT.



"La trata de personas es un tema fundamental para Argentina y lo hemos ido atacando no solo con palabras sino con hechos. Venimos trabajando con AFIP en registraciones, en unificar criterios de actas y el consejo Federal ha demostrado ser una herramienta muy buena", aseguró Moroni, que además mencionó como central "tejer redes" con las provincias y organizaciones para no quedar "en grandes proyectos que después no condicen con la actualidad".



El convenio para la realización del diseño de políticas públicas en pos de prevenir y erradicar la trata de personas se firmó junto con Gustavo Vera, del Comité Ejecutivo contra la Trata y la Protección y Asistencia a las Víctimas; y Héctor Daer, Carlos Acuña, Pablo Moyano, Alejandro Salcedo y Noemí Ruíz, de la Confederación General del Trabajo (CGT).



El acuerdo tiene como fin diseñar e implementar políticas destinadas a la prevención y lucha contra la trata de personas en el ámbito laboral y trabajo forzoso, "mediante las cuales se contemplará la importancia de incorporar una perspectiva de género en el desarrollo de los programas y tareas de fiscalización", detalló el comunicado oficial.



A su vez, esta iniciativa busca promover, desarrollar e implementar programas y herramientas informáticas para fiscalizar la detección de trabajadoras y trabajadores explotados.



Por su parte, Vera recordó que “las primeras luchas contra el trabajo forzoso vinieron del movimiento obrero, al igual que la lucha por las ocho horas de trabajo, o el 17 de octubre en Argentina donde el estatuto del peón fue el primer grito latinoamericano institucional en el ámbito rural".



Del encuentro también participaron la subsecretaria de Políticas de Inclusión en el Mundo Laboral, Pamela Ares, y el director de Fiscalización, Juan Conte, quienes presentaron un programa de inclusión laboral destinado a personas rescatadas de trabajos forzosos.



"Este programa irá en línea con la primera política desde la vuelta a la democracia, de inclusión laboral dirigida a mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual, que hoy en día cobran un salario mínimo, vital y móvil", concluyó Ares.