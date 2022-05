Fernández: "Buscamos darles mejor vida a los argentinos y a las argentinas"

El presidente Alberto Fernández destacó este jueves en San Juan el compromiso de su Gobierno de "darle una mejor vida a los argentinos y argentinas" y aseguró que su gestión continuará trabajando para que recuperen "rápidamente" sus casas todos los sanjuaninos afectados por el terremoto del año pasado.



"Ponemos todo nuestro empeño en resolver lo que la Argentina necesita; los objetivos no son otros que darles mejor vida a los argentinos y a las argentinas", dijo el jefe de Estado poco después de arribar a San Juan y trasladarse al departamento de Pocito, en el sur de la provincia.



Allí, acompañado por el gobernador Sergio Uñac, Fernández constató el avance de las obras del futuro Barrio Las Pampas, emplazado en la calle Mendoza entre 12 y 13 de Pocito, donde se construyen 788 viviendas.



Ese emprendimiento es producto de un convenio firmado por la Nación con la provincia para dar respuesta a las familias afectadas por el terremoto del 18 de enero del 2021.



El jefe de Estado viajó a San Juan acompañado por el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi; el secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello, y el secretario de Hábitat, Santiago Maggiotti, se informó oficialmente.



Fernández y los funcionarios fueron recibidos en el aeropuerto pasadas las 12.30 por Uñac y los diputados nacionales José Luis Gioja y Walberto Allende; y el titular de la cartera de Obras y Servicios Públicos sanjuanina, Julio Ortiz Andino.



"He venido en tiempos ingratos, como cuando fue el terremoto, y en momentos gratos como éste en que vemos crecer viviendas para los sanjuaninos y las sanjuaninas; queremos que quienes perdieron sus casas en el terremoto rápidamente las recuperen, es algo que queremos materializarlo pronto y esto es parte del camino que tenemos que transitar", reflexionó el Presidente.



Además, Fernández reconoció que "hay miles de familias argentinas que necesitan un techo" y consideró: "Tenemos que trabajar mancomunadamente, como lo hacemos con todos los gobernadores y resolver la urgencia y las necesidades de nuestra gente".



"Con el gobernador Uñac trabajamos más que bien, tenemos una misma concepción sobre lo que la Argentina necesita", afirmó el mandatario y puso énfasis en que desde el Gobierno Nacional "ponemos en eso todo nuestro empeño".



Fernández expresó que sus equipos de trabajo "están absolutamente concentrados en lograr los objetivos, que no son otros que darles mejor vida a los argentinos y a las argentinas", que en este caso "se materializa en viviendas para los que viven en esta provincia".



En un breve contacto con la prensa, el Presidente apuntó: "Con el ministro Ferraresi vemos que estamos cerca de entregar construida la casa número 50.000 y queremos que sea acá en San Juan".



"Para nosotros es muy simbólico, porque aquí hubo un terremoto que se llevó las casas de cientos de familias y esperemos que en julio podamos venir acá a entregar la casa número 50.000", explicó.



En esa línea, definió que "hay miles de familias argentinas que necesitan un techo, porque tener un techo es parte de la dignidad de persona simplemente" y agregó: "Lo que debemos hacer es trabajar mancomunadamente, como lo hacemos con todos los gobernadores y resolver la urgencia y las necesidades de nuestra gente".



Tras la visita a las obras, el jefe de Estado y Uñac se dirigieron al departamento de Rivadavia, donde entregaron 141 departamentos del complejo Gran Libertador, que empezó a construirse en 1993, pero que se paralizó por la quiebra de la empresa constructora durante 25 años hasta que la provincia decidió terminarlo.



El Presidente, en su recorrida, fue acompañado por miles de sanjuaninos que se acercaron a los dos barrios que el jefe de Estado visitó.



Por su parte, el gobernador Uñac, dijo: "En San Juan estamos muy agradecidos al Presidente y al ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat porque nos han visitado en momentos muy complejos, donde no muchos se animaron a venir a San Juan, cuando miles de familias se habían quedado sin techo propio, por más precario que haya sido".



Uñac afirmó que "venir ahora a apreciar esta obra de viviendas como crece, es pensar que casi 2.000 familias de San Juan que fueron afectadas por el terremoto, tienen una respuesta nacional en conjunto con el esfuerzo provincial, es algo significativo".



Ferraresi, por su parte, señaló que "vamos a seguir en este camino marcado por el presidente (Alberto) Fernández, a partir de que hay un ministerio que está para ocuparse de esta temática y que avanza en todo el país" y manifestó que "especialmente con provincias como esta, que tienen esa visión estratégica como la que tenemos nosotros sobre el desarrollo territorial, con las que se hace mucho más fácil".



En San Juan, a través del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, ya fueron entregadas un total de 3.769 viviendas, mientras que 4.115 se encuentran en ejecución y 3.960 proyectadas.



Estas obras generaron 59.220 puestos de trabajo y una inversión de más de 84.161.900.592 pesos, según informó Presidencia.