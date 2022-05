Empleados de AFIM protestaron frente al municipio en reclamo de un adicional

Por la actualización porcentual de la cuenta incentivo que no se modifica desde 2018 y el blanqueo de ese adicional para que sea remunerativo y modificable, los trabajadores de la Administración Fiscal Municipal (AFIM) protestaron este jueves frente al Palacio Municipal y cortaron calle Corrientes en el microcentro paranaense.“Desde principios de marzo reclamamos por un trámite que iniciamos en septiembre pero que, ante la falta de respuestas del secretario de Hacienda, desde febrero solicitamos audiencia con el intendente y hasta el momento no hemos tenido respuestas” fundamentó aAdriana Valen, en representación de ATE.“Reclamamos que se dé cumplimiento al artículo 20 de la ordenanza 8744 porque, hoy por hoy, a ese código de recaudación que se percibía bajo el nombre Cuenta Incentivo lo cobramos en negro como Tareas Especiales; reclamamos el blanqueo, que el código sea remunerativo y bonificable para que forme un complemento de nuestro sueldo y la actualización del porcentaje del mismo”, explicó Gisela Muteverría, delegada de SUOYEM.En el marco del reclamo, los trabajadores de AFIM permanecen de asambleas y retención de servicios de 7.15 a 12.45hs, con movilizaciones. “Seguiremos con las medidas de fuerza en tanto el Ejecutivo no muestre buena voluntad para recibirnos”, justificó Carolina López, por APS.“Nos entristece tener que endurecer las medidas de fuerza, pero lamentablemente no estamos en la agenda del Ejecutivo”, completó Muteverría y pidió “voluntad al Ejecutivo para poder volver a las actividades”.