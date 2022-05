Anunciaron una recomposición salarial para las Fuerzas Armadas

El ministro de Defensa, Jorge Taiana, anunció este martes una recomposición salarial para las Fuerzas Armadas en un nivel no menor al de las fuerzas de seguridad, y aseguró que en este "esfuerzo grande" está “comprometido el Presidente” Alberto Fernández.



"Sabemos que este personal de nuestras Fuerzas Armadas requiere de una recomposición salarial y no puede estar en la situación que está ahora", afirmó el ministro al hablar en el acto central por el Día de la Armada, en la Base Naval Puerto Belgrano.



“No es sólo una cuestión de aumento sino de estar al nivel de las otras fuerzas y no menos que las fuerzas de seguridad, ese es un esfuerzo grande, se ha comprometido el presidente Alberto Fernández, es un esfuerzo donde vamos a presentar un plan realizable y es un objetivo muy importante para llevar adelante", puntualizó el ministro.



El anuncio fue recibido con expectativa muy favorable porque la cuestión salarial figura al tope de las preocupaciones de los militares, y de los máximos jefes castrenses, dada la brecha creciente que se fue generando con las fuerzas de seguridad, en un contexto de alta inflación que licua los ingresos. Tras el 6% registrado en abril, se pronostica otro 5% para mayo y una inflación cercana a 70% en el año.



En la comparación castrense, las fuerzas de seguridad federales (Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria) ya llevaban una ventaja de hasta 35% según la jerarquía, que saltó a entre 60 y 68% luego del blanqueo salarial de fines de marzo, por el que se incorporaron a los haberes bonificaciones y suplementos.



La brecha salarial con las fuerzas de seguridad genera malestar castrense y anima el éxodo militar de "personal instruido y capacitado que se va por una cuestión económica" a las fuerzas policiales, señalaron a Clarín fuentes militares. Hubo incluso exposiciones al ministro Taiana, y cálculos de que el personal migrado en el último año y medio equivalió a la pérdida de "tres regimientos".



Aunque no dio detalles de cómo se instrumentará, Taiana aprovechó su discurso desde la base naval más importante del país, corazón de la Armada y asiento de la Flota de Mar, para señalar que "nuestras Fuerzas Armadas requieren de una recomposición salarial amplia y gradual que las ubique en el nivel que se merecen”.



Y resaltó: “Vamos a presentar un plan realizable para que tengan una retribución adecuada a sus capacidades y demuestre que el país las necesita”.