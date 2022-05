Ley de Enfermería: para UPCN hay “una situación de retroceso”

Política ATE analizará medidas en reclamo de la reglamentación de la Ley de Enfermería

Este martes se realizará una nueva reunión por la Reglamentación de la Ley de Enfermería, tras el cuarto intermedio impuesto el martes 3 de este mes. La Secretaria Gremial de UPCN, Carina Dominguez, dijo que “no hay expectativas” de cara al encuentro y que se está dando “una situación de retroceso”, al no tratar temas como escalafón y salarios.“No tenemos expectativas”, sentenció Domínguez, de cara a la reunión presencial de la Comisión que trabaja en la reglamentación de la Ley de Enfermería, a realizarse este martes a las 08:30.“Nos comunicaron el temario y se va tratar el artículo 21, referido a condiciones laborales”, informó y apuntó que “esto nos pone en una situación de retroceso en relación a la reglamentación de la Ley”. Desde el gremio se pretende avanzar en la discusión de temas referidos al escalafón y a los salarios “ya que son los mayores intereses de los trabajadores”.Para Domínguez, esta situación “pone en evidencia el desinterés del Ministerio de Salud para avanzar en estas cuestiones que fueron el eje de una lucha durante 5 años”. “La falta de discusión en relación al escalafón y los salarios hace que la ley pierda la importancia que ha tenido”, agregó al respecto.La dirigente expresó que “la única respuesta que hemos tenido de parte de la cartera sanitaria es el silencio de sus autoridades”, y denunció que “no brindan fundamentos para que no podamos tratar estos temas que hemos planteado como fundamentales desde el inicio de las reuniones”.En este marco, Domínguez señaló que esta dilatación de la discusión “genera una importante falta de credibilidad hacia un gobierno que se comprometió a dar un reconocimiento a los trabajadores de la enfermería, que hoy está ausente”.En relación a la posibilidad de llevar adelante medidas de fuerza, Domínguez recordó que “cuando hablamos de medidas de fuerza que puedan llevar adelante enfermeras y enfermeros, desde los hospitales empiezan a presionar con que no podemos hacer abandono de paciente”. En este sentido, adelantó que se buscarán “herramientas legales para que, en el caso de tener que llegar a una medida de fuerza, se haga valer el derecho del trabajador”. (APF)