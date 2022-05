Organizan encuentro denominado "Protagonistas de una nueva Entre Ríos"

Juan Diego Etchevehere, director por Entre Ríos de la Sociedad Rural Argentina

tiene panelistas de primer nivel en lo provincial, nacional e internacional, que tendrá al intendente de Paraná, al gobernador de la provincia, como participantes, y también tendrá a funcionarios del gobierno uruguayo, el presidente de la Sociedad Rural uruguaya, el titular de la Sociedad Rural Argentina, entre otros". Comentó que está en agenda la participación vía zoom, del Presidente de la República Oriental del Uruguay, Luis Lacalle Pou,

, en diálogo con el programa, se refirió al encuentro que tendrá como protagonistas a gente del sector del campo, de la industria, el empresariado, de la política., para estar a la altura de las potencialidades que tenemos los entrerrianos y el campo de la provincia", dijo Etchvehere.pero que también termina provocando un daño a los entrerrianos, a la actividad económica y al propio Estado también. Es decir buscamos salir de ese lugar e ir hacia la propuesta".La propuesta que ofrecerán "aunque "esto estará sujeto a su agenda de las últimas 48 horas antes del encuentro".Para una "Nueva Entre Ríos" el campo "dará su aporte", manifestó, acotando que el campoque tenemos todos los entrerrianos. Tenemos aquí una riqueza natural de todo tipo, produce desde cítricos, arroz, forestación, ganadería, lechería; es innumerable. Además, los talentos, los recursos humanos que tenemos, son tales que si unimos todo esto, la realidad para Entre Ríos podría ser otra", entendió el dirigente agropecuario."No nos sentimos cómodos estando permanentemente siendo reactivos a medidas de gobierno que nos perjudican: el cierre de exportaciones, desdoblamiento cambiario que nos impacta muy fuertemente porque recibimos solamente por esta situación, el 50 % de los recursos de los precios internacionales, pero tenemos los costos totalmente llenos, o vivimos la sequía tremenda, como pasó en el verano, con un 80 % de pérdidas en maíz, y que también impactó en la ganadería, soja y a múltiples actividades. Pero nosotros entendemos que el campo no es solamente eso, sino que es mirar hacia el futuro, con propuestas para todos los entrerrianos", dijo en el mismo sentido. "Y para eso necesitamos del gobierno, del Estado, de otros sectores de la economía, y también de pensadores que nos ayuden a delinear la Entre Ríos que queremos", aseveró.. Sin lugar a dudas luego vendrá la parte política que tiene que recoger el guante y transformarlo en una política pública. Pero nosotros a este encuentro lo hacemos desde el lugar sectorial, no ingresamos al terreno político. Hay otros sectores a los que les corresponde discutir ese tipo de iniciativa", agregó Etchevehere.Marcó que "desde el campo no queremos ser un sector más, queremos tener un protagonismo, alzar nuestra voz y presentar nuestra propuesta de cara al presente y al futuro de nuestra provincia".Para el dirigente "No es en contra de nadie sino que es a favor de todos. Eso queremos expresar desde la SRA que lo hacemos con amplitud de criterios, con la mejor voluntad".Y con respecto a lo político, dijo que "desde lo institucional, damos a nuestros socios, a cada productor, a cada asociado, que milite en el lugar que se sienta cómodo".14:00 hs | "Argentina y Uruguay: el impacto de sus políticas públicas"? Luis Lacalle Pou ? Presidente República Oriental del Uruguay A confirmar? Fernando Mattos ? Ministro Agricultura República Oriental del Uruguay? Carlos Fernando Enciso Christiansen - Embajador República Oriental del Uruguay en Argentina? Gonzalo Valdés ? Presidente Asociación Rural del Uruguay? Gustavo Bordet ? Gobernador Entre Ríos A confirmar? Nicolas Pino ? Presidente Sociedad Rural Argentina? Juan Diego Etchevehere ? Director Entre Ríos Sociedad Rural ArgentinaModerador: Mariano Obarrio15:00 hs | "Bases para el desarrollo de Entre Ríos y Argentina: escenario productivo, social y económico"? Enrique Cristofani ? Empresario agropecuario? Hector "Toty" Flores ? Dirigente Social? Noelia Zapata ? Vicepresidente CEER ? Cooperativista? Claudio Zuchovicki ? EconomistaModerador: Mariano Obarrio16:00 hs | Coffee Break16:30 hs | "El campo: potencialidades y asignaturas pendientes para el despegue de Entre Ríos y Argentina"? Nicolas Pino ? Presidente SRA? Jorge Chemes ? Presidente CRA? Carlos Achetoni ? Presidente FAA? Elbio Laucirica ? Vicepresidente Coninagro? Juan Diego Etchevehere ? Director Entre Ríos SRA? Juan Ignacio Colombatto ? Presidente FARER? Edgardo Schneider ? Presidente FEDECO? Matías Martiarena ? Vicepresidente FAA Entre RíosModerador: Mariano Obarrio17:15 hs | "La reflexión necesaria para la búsqueda de consensos sociales y políticos"? Santiago Kovadloff ? Filósofo, ensayista y académico18:00 hs | Fin de la Jornada