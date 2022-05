Municipales de Paraná se declararon en estado de alerta y asamblea permanente

“El tema principal de las distintas áreas es la desigualdad que hay por los módulos productivos y las horas extras”, expresó Claudio Blanco, secretario adjunto de la Junta Interna Municipal de ATE, y comentó que en algunas áreas hay, además, otros reclamos puntuales.



Como ejemplo, mencionó que “en la Dirección de Tránsito está el reclamo de la falta de entrega de ropa de la temporada de invierno, el equipamiento de seguridad para los motorizados y un incremento del adicional”. Comentó que allí, los trabajadores mantuvieron este lunes “una reunión con uno de los responsables del área”. Se trata del subsecretario de Tránsito, Miguel Paredes. “Hay una mesa de diálogo y ellos supuestamente van a hacer una propuesta. De acuerdo a lo que ofrezcan, los representantes gremiales lo llevarán a la asamblea, que será la que decidirá si se acepta o no”, explicó Blanco.



En Suministros, en tanto, “les redujeron los adicionales”, por lo cual los empleados elaboraron un petitorio “avalado por todos los trabajadores y con el apoyo de los gremios ATE, Suoyem y APS”, que fue elevado a las autoridades del Municipio. Ahora aguardarán hasta el jueves y “si no hay respuesta, se definirán medidas”, anticipó Blanco.



También en la Administración Fiscal Municipal (AFIM) “hace rato vienen de asamblea” por la actualización de un adicional. Allí se resintió la atención al público. En lo que respecta a esta repartición, se informó que la retención de servicios a partir de este martes 17, será de 7.15 a 12.45 "hasta tanto se resuelva el conflicto".



Ante este panorama, Blanco informó: “Nos declaramos en estado de alerta permanente en distintas áreas municipales y en las unidades de servicio”. Responsabilizó a las autoridades del Ejecutivo municipal por esta decisión, ya que “no se sientan a dialogar como se debe con los trabajadores para solucionar el conflicto”.



Pases a planta



El dirigente de ATE indicó que otro reclamo se relaciona con la “falta de convocatoria a la mesa de pases a planta, que está dispuesta por ordenanza, pero el Ejecutivo no lo ha respetado”.



Precisó que “en esa mesa hay representantes de todos los gremios y del Ejecutivo”, y allí “se evalúan todos los agentes que están en condiciones de pasar a planta”. Al respecto lamentó: “La gente está esperando la posibilidad de pasar a planta, pero pasa el tiempo y no se convoca”. (APF)