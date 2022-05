El Senado debate el proyecto para pagarle al FMI con dinero fugado

Grabois reclamó mayor énfasis en la persecución de quienes fugaron divisas

La sesión fue convocada anoche por un Decreto Parlamentario firmado por la presidenta Provisional del Senado, la santiagueña Claudia Ledesma Abdala de Zamora, quien encabezará la reunión parlamentaria porque la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se encuentra en ejercicio de la Presidencia de la Nación a raíz de la gira que realiza por Europa el presidente Alberto Fernández.Los senadores fueron citados a la sesión, prevista para este jueves a las 14, con un temario acordado con la oposición en el que se incluyen varios temas entre los que figuran también diversos proyectos de Declaración en homenaje a la gesta de Malvinas, al cumplirse 40 años de la guerra en el Atlántico Sur.Sin embargo, el asunto principal será el proyecto impulsado por el Frente de Todos para pagar la deuda adquirida durante la presidencia de Macri con el FMI.El proyecto que crea elestablece que sea constituido en moneda extranjera, dólares estadounidenses y sus recursos.En el temario, los legisladores también buscarán aprobar un proyecto por el que se reconoce el Tratado Interprovincial de Creación de la Región Norte Grande Argentino.Además, fueron incluidos en el plan de labor varios acuerdos internacionales, entre los que se destacan el reconocimiento de títulos de grado de Educación Superior en el ámbito del Mercosur.El abogado y referente delque integra el Comité de Acreedores de la Deuda Interna, reclamó este miércoles ante senadores del Frente de Todos (FdT)

En un encuentro en el salón Azul del Senado con los miembros del interbloque del FdT que conduce el formoseño José Mayans, Grabois apoyó el proyecto de ley del oficialismo para la creación de un Fondo que ayude a pagar la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que será tratado este jueves en sesión en la Cámara alta.Sin embargo, el referente del MTE manifestó ante la mesa de senadores que encabezaban Mayans, Anabel Fernández Sagasti (FdT-Mendoza), Oscar Parrilli (FdT-Neuquén) y Juliana Di Tullio (FdT-Buenos Aires)Concretamente, Grabois lamentó que no se haya conformado aún la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Pago de la Deuda Externa, reconoció que las trabas para su integración provienen de la oposición pero consideró que el órgano presidido por Mayans ha tenido "poca actividad" en los últimos dos años.El dirigente explicó a los senadores que "la naturaleza del comité que integra es que se aclaren algunos procesos que vienen demorados" y opinó que "esa responsabilidad es de esta casa en gran parte" por "no tener un informe oficial que diga cuánto se fugó, quiénes, dónde y cómo vamos a hacer para recuperar" esos fondos."Hoy el pueblo no sabe, tiene fragmentos y eso es responsabilidad de la Bicameral, quiero decirlo con todas las letras y se lo dije a Mayans directamente", remarcó Grabois, quien pidió además avanzar con normas de levantamiento del secreto bancario para la recuperación del dinero fugado.En respuesta, Mayans aclaró que la información sobre los responsables de la fuga de divisas "no es patrimonio" del presidente de la Bicameral, como sostuvo Grabois, y explicó que el informe particular sobre quienes cometieron esos delitos "lo tiene que hacer un juez después de una demanda".El jefe del interbloque del FdT detalló que son el Banco Central, la AFIP y la Comisión de Valores los organismos que poseen esa información pero que como consecuencia del secreto bancario previsto en la ley de entidades financieras no se puede hacer pública.Grabois había declarado que había legisladores de la Bicameral que no tenían acceso a esa información debido a la existencia de "un secretismo" en torno al tema.La vicepresidenta del interbloque, Fernández Sagasti, advirtió que el único modo de "descubrir quiénes fugaron" es con una ley de flexibilización del secreto bancario y fiscal", una iniciativa de Parrilli que aún está en estudio en la Cámara alta."Esos datos están encriptados en el Banco Central, en AFIP y en la Comisión (Nacional) de Valores y es a través de una sentencia de un juez" que pueden ser públicos, sostuvo Sagasti, y añadió que "la única manera en que vamos a poder cambiarlo es con una iniciativa popular" ya que en Diputados "va a ser bastante trabajoso que estos proyectos salgan".Di Tullio, por su parte, señaló que la Bicameral de Control de Deuda no está conformada por responsabilidad de la oposición y coincidió con Grabois al sostener que "el secretismo es lo que ha permitido en este país la fuga de divisas que es lo que hace que nuestro país se empobrezca cada vez más".Parrilli, en tanto, autor del proyecto de creación de un Fondo para el pago de la Deuda al FMI, sostuvo que durante el gobierno de Macri se fugaron 86 mil millones de dólares "legal e ilegalmente al exterior" y admitió que durante el gobierno del kirchnerismo "también se fugaron divisas" pero se adoptó una actitud "para contrarrestar" esa situación."No es que nosotros hayamos sido inmunes, fuimos también víctimas pero tuvimos otra actitud para contrarrestar cuando el macrismo lo propició y lo incentivó", aseguró.