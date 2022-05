Condenaron a prisión condicional a Allende por las amenazas a un periodista

Sobre el caso

El juez del Tribunal de Juicios y Apelaciones, Gustavo Pimentel, condenó este jueves al exdiputado provincial y actual secretario general de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), José Allende, por el delito de coacciones agravadas por unos dichos que pronunció en una entrevista radial en 2017 contra el periodista Martín Carboni, del sitio NoticiaUno.En línea con la Fiscalía, le aplicó dos años de prisión condicional y la realización de reglas de conducta por el mismo período de tiempo. Entre ellas deberá hacer un taller sobre libertad de prensa y prohibición de contacto con el periodista.Al término de la audiencia, la defensa de Allende anunció que apelará la decisión y a través de un recurso, pedirá la absolución de Allende.“Mi impresión es la de repetir lo que dijo del Dr. Rusconi en la audiencia que, si esto salía con un fallo acusador, evidentemente estamos ante un fallo record de ridículo en el país”, indicó Allende a, en alusión a las declaraciones de uno de sus abogados defensores durante el juicio.Al respecto, otro de los representantes legales del gremialista, Leopoldo Lambruschini, confirmó que, a la espera de los fundamentos de la sentencia, recurrirá el fallo condenatorio “porque nos rechazaron una cuestión preliminar que nosotros habíamos planteado”.Y en relación al taller sobre libertad de prensa que Allende deberá realizar, solo comentó que “es una consecuencia de la condena”.El juicio por amenazas se remonta a mayo de 2017, cuando Allende usó en una entrevista radial una comparación con el caso del asesinato del reportero gráfico de la revista Noticias, José Luis Cabezas, para amedrentar al periodista Martín Carboni, quien había publicado diversas notas críticas del entonces diputado provincial justicialista en su portalLa referencia al crimen por cuya autoría intelectual fue sindicado el empresario Alfredo Yabrán, quien posteriormente se suicidó, fue expresada en aquella entrevista por Allende mediante una "advertencia" al gobernador, Gustavo Bordet, sobre que "algún alcahuete" adoptara contra Carboni "medidas" como las que tomaron "los alcahuetes de Yabrán", publicóTextualmente, Allende dijo: “Yabrán no se suicida porque él lo mató a Cabezas. Yabrán se suicida porque los alcahuetes de Yabrán, queriendo quedar bien, lo apretaron a Cabezas y se les fue la mano y lo mataron. Acá no vaya a ser que le pase al gobernador que algunos alcahuetes que tiene alrededor tomen ese tipo de actitud y terminen perjudicándolo”.Cuando comenzó el juicio, Allende intentó aclarar su expresión y apuntó contra el ex secretario General de la Gobernaicón y actual senador nacional, Edgardo Kueider, mano derecha del gobernador Bordet. El sindicalista declaró ante el juez: “Fue horrible la frase que dije. Fue fruto de todo ese momento que estábamos viviendo” en el marco de la discusión paritaria de los estatales con la Provincia.Y explicó que cuando aludió al caso Cabezas quiso referirse a “los alcahuetes” del gobernador, y entre estos ubicó a Kueider, "que operaba para debilitarnos en la negociación salarial. Por eso hablé de alcahuetes del gobernador".