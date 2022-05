Femer mostró preocupación por atraso en aranceles de obras sociales y prepagas

El Consejo Directivo de la Federación Médica de Entre Ríos analizó durante esta jornada los temas que preocupan a los galenos de la provincia. Atraso en el valor de los aranceles de obras sociales y prepagas; el pedido de audiencia con la Ministra de Salud, Sonia Velázquez por salarios y concursos para los profesionales que se desempeñan en salud pública, fueron algunas de las cuestiones que se debatieron.



Este miércoles en Concordia, el Consejo Directivo de Femer se reunió para tratar varias cuestiones que preocupan a los profesionales. Como tema principal se encuentra el arancel médico, que debido al contexto inflacionario ha quedado muy atrasado.



Especialmente, se conversó sobre Iosper ya que la obra social provincial es la más atrasada en el tema aranceles. En este sentido, se va a solicitar una audiencia urgente al Instituto ante la posibilidad de que algunos prestadores no acepten atender con estos valores. Además, se quiere avanzar en la elaboración de un nuevo convenio ya que actualmente no está en vigencia ninguno y se insiste en la implementación de los nomencladores, una manera de combatir el atraso que se ha producido.



Asimismo, también se habló los valores de las prepagas, fundamentalmente Jerarquicos Salud y OSDE -los aranceles más bajos–. Con la primera de ellas se tienen además inconvenientes de auditoría, por lo cual está denunciado el convenio y dentro de 10 días se cortarían las prestaciones de no llegar a ningún acuerdo. Con Osde, se planteará la implementación de los nomencladores para que se pueda actualizar la grilla arancelaria. Audiencia con la ministra En otro orden, se le explicó a los integrantes del Consejo Directivo que semanas atrás se pidió una audiencia con la ministra de Salud, Sonia Velázquez y no se ha tenido respuesta. La preocupación en la Femer es el atraso salarial de los médicos que se desempeñan en el ámbito público; que el valor que se abona por las guardias es muy bajo; la normalización de los concursos en hospitales y el pase a planta permanente de médicos suplentes o contratados.



Por otro lado, se comunicó que se pedirá al área de Contralor Profesional, del Ministerio de Salud, que supervise la existencia de médicos que se anuncian como especialistas y no lo son.