Diputados aprobó proyecto que incorpora Braille en entidades públicas y privadas

Se realizó en el Recinto la quinta Sesión Ordinaria del 143º Período Legislativo de la Cámara de Diputados de Entre Ríos.Legisladoras y legisladores aprobaron el proyecto de ley, presentado por la diputada Carina Ramos (Bloque Frente Justicialista CREER Entre Ríos), que establece que en todas las entidades públicas y privadas, con atención al público, se deberá incorporar el sistema Braille.Ramos explicó los alcances del proyecto y detalló que en la instancia de comisión se enriqueció el mismo con el aporte de los sectores involucrados para lograr una ley que pueda "dotar de independencia a las personas con discapacidad visual"."Estos proyectos fortalecen las garantías de derechos para todas las personas", aseguró la diputada. "Celebramos que en esta Cámara seguimos intensamente la agenda de discapacidad", concluyó."Es un avance en la eliminación de las barreras para las personas no videntes", dijo la diputada Ayelén Acosta (Bloque PRO).El presidente Giano agregó que en la Cámara de Diputados se trabaja fuertemente en la inclusión y recordó que se encuentra vigente el convenio con la Escuela Integral Nº 1 Helen Keller.En este sentido, también se aprobó otro proyecto de la diputada Ramos que establece la capacitación obligatoria en discapacidad para todas las personas que se desempeñen en la función pública, en todos los niveles y jerarquías, en los tres Poderes del Estado."Quienes formamos parte del Estado requerimos formación especial en distintas temáticas, en este caso especialmente quienes tienen un trato diario con las personas con discapacidad. Avanzar en la capacitación obligatoria viene a aportar a la atención a esta comunidad y a garantizar sus derechos", afirmó la legisladora.La Cámara de Diputados aprobó con media sanción el proyecto de ley, autoría de la diputada Stefanía Cora (Bloque Frente Justicialista CREER Entre Ríos), de abordaje, visibilización y difusión en forma integral e interdisciplinaria de la endometriosis.Esta iniciativa establece de interés provincial la lucha contra la endometriosis, debiendo el Estado Provincial en consecuencia ocuparse de la capacitación, investigación, atención temprana, diagnóstico y tratamiento. Así como también la información, comunicación, campañas de concientización, a través de un abordaje integral, interdisciplinario, con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos.Cora narró el trabajo realizado junto a las organizaciones sociales contra la endometriosis. "El diagnóstico temprano ayuda a que no se pasen décadas de sufrimiento y dolor, donde la vida personal, social, laboral y familiar se ve alterada y muchas acciones cotidianas no se pueden llevar adelante", afirmó, y agregó que "este es un primer paso de visibilización de la temática".Además, se aprobaron 32 proyectos de declaración.En reconocimiento del Día del Himno Nacional que se conmemora cada 11 de mayo, el coro de la Escuela Coral Nº1 Mario Monti de Paraná estuvo presente en el Recinto al inicio de la Sesión para entonar la composición que representa al pueblo argentino.Al empezar de la jornada, el presidente Giano anunció que con la presente Sesión se inician las transmisiones de Diputados TV, primer canal web de televisión del Estado Provincial.En el turno de los reconocimientos, el diputado Juan Manuel Huss reconoció la labor social del padre Carlos Mugica.Los diputados Gustavo Cusinato y Esteban Vitor recordaron al ex diputado provincial Pedro Ullua, quien falleció recientemente.La diputada Stefanía Cora rindió homenaje a las afrodescendientes y los afrodescendientes de Entre Ríos y a la cultura afrolitoraleña, en el marco de celebrarse su día el próximo 21 de mayo.