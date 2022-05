Lanzaron un plan de beneficios para nómades digitales y una nueva visa

El ministro del Interior, Wado de Pedro; y su par de Turismo y Deportes, Matías Lammens, anunciaron hoy junto a la titular de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), Florencia Carignano "Nómades Digitales", un nuevo tipo de visado que incluye un programa de beneficios con el objetivo de atraer a esta comunidad y generar un impacto económico positivo en el ingreso de divisas al país.



La presentación se llevó a cabo en el Centro Cultural Kirchner (CCK), donde el ministro de Pedro destacó que "durante la pandemia fuimos pensando y analizando todas las trasformaciones a nivel mundial, no solo en el mercado laboral, sino también los modos de ir captando esa fuerza de trabajo que circula a nivel mundial. Esta es una oportunidad para decirle al sector y a los gobernadores y las gobernadoras que vamos a seguir tomando todas las decisiones para fomentar el turismo, porque el turismo federaliza la creación de empleo no solo con los actores organizados como la gastronomía, la hotelería, las agencias y todos los proveedores, sino también con los artesanos, las artesanas y toda esa economía que surge en los pueblos".



Además, agregó: "confiamos en que la economía de la Argentina se pude seguir potenciando con un turismo receptivo y con políticas como la del PreViaje que fomenta el turismo interno. Cada una de las provincias tiene su perfil, cada una de las provincias tiene mucho para mostrar y entendemos que esta política de Nómades Digitales es otra oportunidad en el mercado laboral internacional, una oportunidad para que lleguen divisas, para que personas vivan la experiencia argentina y que cuando se vuelvan a sus países sean los principales vendedores de este hermoso país que es la Argentina".



Por su parte, Lammens subrayó que "Argentina es el país que más turistas de Sudamérica recibe y vimos una gran oportunidad de hacerla también una opción para quienes trabajan en forma remota. Gracias a este trabajo conjunto con el Ministerio del Interior, les vamos a otorgar una visa temporaria y un montón de beneficios en diferentes lugares del país. Sin ninguna duda, esto va a representar para el país un ingreso importante de divisas y la generación de más puestos de trabajo".



Sostuvo además que "el turismo encabezó la recuperación del empleo en los últimos cuatro meses. Por eso, esta apuesta tiene que ver no solamente con fortalecer el turismo interno, como lo hemos hecho con PreViaje, sino también con una política muy decidida y vehemente de captación de turistas extranjeros. En eso, los nómades digitales representan un gran desafío".



En tanto, Carignano indicó que "la pandemia aceleró todo lo que en algún momento iba a estar llegando de una u otra manera y lo que hoy genera el Gobierno nacional es una herramienta para que las provincias puedan aprovechar y puedan entender el nuevo perfil de personas en el mundo: personas entre veinte y cuarenta y pico de años que no están decididos a seguir trabajando atrás de un escritorio, que quieren libertad, que quieren pasarla bien pero que necesitan trabajar".



"Nos estamos adaptando a lo que sucede en el mundo, y por ello hemos generado esta nueva visa, que es un visado para nómades digitales, para aquellas personas que quieran venir a trabajar, pero también a pasear y disfrutar de Argentina. Generamos una herramienta para que todas las provincias puedan adherir beneficios a esta visa de co-working, tanto en los parques nacionales como en todas las atracciones y en todos los lugares turísticos de Argentina", añadió.



Participaron de este lanzamiento, los gobernadores de Formosa, Gildo Insfrán; de La Pampa, Sergio Zillioto; y de Neuquén, Omar Gutiérrez; además de la gobernadora de Río Negro, Arabela Gutiérrez. También estuvieron presentes el secretario de Interior, José Lepere; la secretaria de Promoción Turística del Ministerio de Turismo, Yanina Martínez; autoridades del Instituto Nacional de Promoción Turística (INPROTUR) y la Cámara Argentina de Turismo, entre otras autoridades.



En el mundo se registran más de 35 millones de nómades digitales que desempeñan tareas laborales de manera remota. Las personas que integran esta comunidad se encuentran en un rango etáreo entre los 20 y los 40 años de edad, la mayoría de ellos con título universitario. Se estima que este grupo consume más que el resto de los visitantes del país: una estadía promedio se valúa en aproximadamente $6000.



Entre los beneficios anunciados se destaca una visa, que otorgará un plazo de 180 días prorrogables por única vez, término idéntico al de la residencia transitoria, brindando la posibilidad de prestar servicios en forma remota a favor de personas físicas o jurídicas domiciliadas en el exterior. El teletrabajo es una tendencia global debido al avance de las tecnologías digitales, el contexto sanitario global y la revalorización de una forma de vida que integra el trabajo y el disfrute.



Por otra parte, se encuentra también disponible el Programa para Nómades Digitales en alojamientos, bajo el cual se enmarca una capacitación para trabajadores del sector hotelero con el fin de familiarizarlos con las necesidades específicas del segmento nómade. Asimismo, se está llevando adelante un sello para hoteles para que los nómades identifiquen rápidamente a los alojamientos que cumplen con los requisitos necesarios para vivir y trabajar en Argentina.



Esta acción se suma a la serie de iniciativas llevadas adelante por el Instituto Nacional de Promoción Turística (INPROTUR), con colaboración del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, para atraer a los nómades digitales al país, como por ejemplo la tarjeta Visit Argentina, enmarcada en el programa "Tesoros Argentinos", que permitirá a los turistas extranjeros que visiten el país obtener puntos que podrán ser canjeados por experiencias gastronómicas o recreativas previa activación personal. En ese mismo sentido, se desarrollarán eventos de promoción y relaciones públicas en ciudades con potencial de captación de este segmento, como Nueva York, Londres y París. Al mismo tiempo, Aerolíneas Argentinas se sumará a esta iniciativa con tarifas especiales para este tipo de turistas.