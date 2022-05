Políticas para la República propone implementar la Boleta Única en Paraná

Emiliano Murador, concejal del Bloque Políticas para la República, estuvo en el programa Quién Dice Qué, de Elonce, y comentó que presentaron un proyecto de ordenanza para implementar la Boleta Única en las elecciones.



“Es un proyecto que presentamos a finales del 2021, mucho antes de que la temática surgiera a nivel nacional. Pensamos en el ciudadano, en el votante. Esta propuesta de forma de emitir el sufragio, tiene muchas ventajas y beneficios. Lo propusimos para Paraná, en nuestro rol de concejales”, dijo.



Asimismo, comentó que “si se aprueba, pueden convivir los dos sistemas, el de la ciudad y el de la provincia, si sigue con el tradicional. Es cuestión de coordinar los dos sistemas. Hay autonomía municipal para dictar propia normativa. En la Ley Orgánica del Municipio una de las potestades del intendente es convocar a elecciones. Tenemos muy bien estudiado el tema con el equipo técnico”.



“Nos asesoramos con autoridades y personal de la Junta Electoral, en principio estarían dadas las condiciones para aplicarlo. No creemos que sea complicada su aplicación, es más fácil este sistema que el tradicional. La provincia debería tomar nota, hacerlo todos juntos”, agregó.



Por otra parte, se refirió a la creación del partido a nivel provincial e indicó que “estamos trabajando en eso, en las afiliaciones para conseguir la personería jurídica y poder participar en las elecciones del año que viene”.



“Somos fieles a nuestra forma de trabajo, eso es mantener nuestra identidad y nuestra forma de trabajo. Queremos ser un partido distinto, independiente. No tenemos la perspectiva de sumarnos a nadie. No es el espíritu de nuestro partido. Nuestra vertiente es ciudadana, no es un rejunte de gente que pasó por otros lados. Le damos forma a esto como lo hicimos en 2019, mal no nos ha ido”, manifestó.



Remarcó que “tenemos diálogo con el vecinalismo, pero como con cualquier otro partido. No es una prioridad pensar en resultados electorales. Queremos trabajar en la elaboración de programas de gobierno”. Elonce.com