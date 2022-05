Cislagui aclara que la detenida “no pertenece al Movimiento Evita”

Sandra Cislaghi, desde el Movimiento Evita

“Hay una sobre estigmatización del sector”

Encuentro del Movimiento Evita con Alberto Fernández

“Llegamos a dónde el Estado no llega”



Policiales Detuvieron a mujer que extrajo dinero con 22 tarjetas en cajero de Paraná

El hecho fue vinculado con el Movimiento Evita., en diálogo con el programa, indicó que no conocen a esta persona que protagonizó el ilícito.Aseguró que se enteraron del hecho “mientras participábamos de un plenario que hacemos anualmente dentro del Movimiento Evita nacional, en el cual, con mi compañero de conducción Emiliano Gómez Tutau y parte del equipo, nos anoticiábamos desde los medios de comunicación que se estaba presentando esta situación”.de trabajadores y trabajadoras de la economía popular que acompañamos en el proceso de organización, por lo cual, imagínense cómo nos sentimos”, afirmó.Cislaghi entendió que “hay una sobre estigmatización sobre el sector, primero porque nosotros no manejamos tarjetas, no manejamos planes. Lo que hacemos es manejar un sector vulnerado, estigmatizado, pero que tiene total legitimidad y dignidad a la hora de salir a trabajar y subsistir”.De esos 7 millones, cuatro están registrados en el Registro Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de la Economía Popular la Economía Popular (Renatep), es decir que el gobierno sabe a dónde se está prestando un servicio en lo social, en lo productivo. Solamente 1.200.000 son los que perciben en la Argentina, Programa Potenciar. Hay una escandalización. No son planeros, como se los llama; son personas que se organizan”, comenzó relatando.De la misma manera, agregó: “En nuestra estructura de organización se desarrollan actividades productivas, tareas de cuidado, se atraviesa la política de una manera integral.”. Y al ser consultada asintió de que esos beneficiarios “no tienen que darles nada” a la organización.El Presidente se ha reunido con el Movimiento Evita. Cislaghi dijo que ve en “Y desde ese lugar, y dentro de las demandas está la constitución de un Ministerio para poder seguir legitimando las políticas que atraviesan a este sector. Por eso es que vamos a un salario universal, como para poder seguir conteniendo a los trabajadores de la economía popular”.Y aclaró “el trabajador de la economía popular es aquel que estaba estigmatizado con el changarín. Sale porque ‘no quiere laburar’. Y no es así, hay gente que se organiza en los merenderos, porque quieren trabajar, porque ponen su cuerpo, su tiempo. Lo que estamos haciendo es institucionalizarlo, es poder darle un marco de vinculación. Hay muchos de esos trabajadores que nuevamente vamos a poder ligarlos al mercado, y otros a los que les costará más. Por eso es necesario seguir fortaleciendo las políticas hacia ese sector, no podemos desconocerlo”.Y acotó: “Creo que las organizaciones sociales llegamos a dónde el Estado no llega. No podemos tapar el sol con un dedo y no reconocer que hay 18 millones de argentinos bajo la línea de pobreza. Trabajamos en el barrio. Referenciamos que vamos construyendo en Argentina una política que va desde abajo hacia arriba, desde las periferias al centro. Hay que volver a construir esta herramienta ordenadora que es el trabajo, es un eje vertebrador”.Después veremos si vamos a la coalición: Se llama PAIS, Partido de Acción Integradora Social, que es lo que nos expresa; vamos al territorio”.