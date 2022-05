Müller: "Queremos ser el aire nuevo, lo que Argentina necesita respirar"

Miriam Müller, representante del partido SOL (Sol, Soberanía, Orden y Libertad), estuvo en el programa Quién Dice Qué, de Elonce, y señaló que “estamos trabajando para las elecciones provinciales y nacionales”.



“Nosotros estamos desde la reunión que fue convocada por el Partido Demócrata en Córdoba, en febrero. Estamos en una gesta de unir, hacer una confederación de partidos de derecha en los cuales podamos unirnos desde las cosas que son más importantes para nosotros y la república. Hablamos de la defensa de las dos vidas, de la familia, del trabajo, de las pymes, los productores, el campo, la soberanía, Malvinas”, remarcó y aseguró que buscan acompañar a Javier Milei.



“No integraremos Juntos por el Cambio ni el Frente de Todos. Queremos ser el aire nuevo, lo que Argentina necesita respirar. La casta está implosionando por corrupción, por falta de políticas, por un hartazgo de la gente. Son familias parasitarias, años hace que vienen en el estado. La gente dice basta”, agregó.



Asimismo, dijo que “creemos que podemos hacer un aporte mucho más importante al rescate de la Argentina. El espacio que estamos formando excede al liberalismo. Aportamos el trabajo que hicimos desde NOS. Queremos una propuesta transparente, estamos pensando en las próximas generaciones. Queremos un partido que no se venda al mejor postor, queremos un espacio sano. Nos metimos en política para no hacer más de lo mismo”.



“Nuestra idea no varió jamás. Siempre pregonamos, básicamente, la Constitución de Alberdi, lo que hizo grande a los argentinos. Queremos una Constitución liberal. Entre Ríos hacia 1890 era la segunda economía del país. Queremos volver a nuestras raíces”, agregó.



Explicó que “no digo que planes no, sino que lo que ayuda a la gente es una transición racional hacia el trabajo. No es una pobreza solamente económica, sino también de educación. Hay gente que hace mucho no consigue trabajo y se cansó de buscar. Hay que pensar en educación, salud, vivienda, trabajo”.



“Los sábados a la mañana estaremos afiliando a la gente que quiera en la peatonal San Martín. Los domingos haremos lo mismo en el parque. Vamos a charlar con la gente, queremos que conozcan nuestras propuestas”, dijo. Elonce.com