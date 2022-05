Sin paro de colectivos: Dictaron cinco días más de conciliación obligatoria

En la noche de este lunes, se acordó seguir dialogando entre las partes el tema salarial reclamado por la Unión Tranviarios Automotor (UTA), y el sector empresarial. Si bien no hubo acuerdo, el Ministerio de Trabajo de la Nación, amplió la conciliación obligatoria, para evitar la ejecución del paro por 72 horas dispuesto por el gremio.



"El Consejo Directivo Nacional de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), informa que habiendo sido dictada por Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, la prórroga del periodo de conciliación laboral obligatoria, se ha dispuesto el acatamiento de la misma", se detalló en un comunicado al que accedió Elonce.





"Una vez más, las provincias se encontraron ausentes en la negociación salarial de los trabajadores del interior, pese a haber asumido con el estado nacional la responsabilidad del transporte, en el denominado Pacto Fiscal", menciona el parte informativo de UTA.



Por ello, "ratificando el pedido salarial efectuado, informamos que de no conseguir la firma del acuerdo salarial para los Trabajadores del Transporte de Pasajeros de Corta y Media Distancia del Interior del País, una vez concluido el periodo de paz social resuelto, retomaremos las medidas de acción sindical, con más fuerza que nunca. El salario no se negocia".



Por lo tanto, el paro de colectivos anunciado desde este martes, y por 72 horas no se efectivizará y habrá servicio de corta distancia en Paraná , la provincia, como el resto del interior del país.





Sobre el reclamo salarial



"En este momento estamos en un sueldo inicial de $100.000 con una diferencia de $38.000 respecto a AMBA y queremos llegar a la misma cifra, o al menos acercarnos a ésta. Venimos de una paritaria larga. No podemos estar pendientes de que los empresarios pidan subsidios nacionales o provinciales. Nos tienen presos a los trabajadores del sector y nosotros a los usuarios que día a día ocupan nuestro servicio", expresó a Elonce el secretario adjunto de UTA Entre Ríos, Mario Meuli.



"No queremos cerrar por debajo de la inflación, porque eso sería desastroso para cada trabajador", sentenció.



Subsidios

No solo pedimos por el sueldo de los trabajadores sino para que el servicio se preste con la seguridad y la higiene que corresponden y como se merece la ciudadanía. aseveró Meuli. Es hora de cortar con la política de aprietes y buscar soluciones para el servicio de transporte de pasajeros porque no podemos estar esperando que el empresario reciba un subsidio para cobrar los sueldos", concluyó.