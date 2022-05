Bordet:“Estamos para poner el hombro, darnos la mano y lograr los objetivos”

La salud, una prioridad

Obras para la comunidad

El edificio propio

Aportes y recorrida

Las obras inauguradas

Lo hizo tras firmar el contrato para la obra de rehabilitación de la ruta provincial 32 que conecta a las localidades de Paraná Campaña y a un amplio sector productivo industrial. El mandatario inauguró además el nuevo edificio del Puesto Caminero y la obra de ampliación de una escuela, y recorrió la obra de ampliación de red de gas natural.El mandatario consideró que “cuando nos ponemos de acuerdo con los intendentes para trabajar, resulta todo mucho más fácil”, y resaltó que eso se ha hecho “sin importar colores políticos, porque acá lo que vale es que los vecinos puedan tener la respuesta a las necesidades”.Lo acompañaron la vicegobernadora Laura Stratta, el intendente de Cambiemos, Carlos Weiss, y los ministros de Gobierno, Rosario Romero; de Planeamiento, Marcelo Richard; y de Desarrollo Social, Marisa Paira.El gobernador se hizo presente en Viale, donde inauguró el nuevo edificio del Puesto Caminero, en la intersección de las rutas nacional 18 y provincial 32; y luego hizo lo propio en la escuela N° 205 Amalio Zapata Soñéz, con la obra de comedor modular que demandó una inversión del gobierno provincial de 13 millones de pesos. Al comedor concurren 150 chicos de los niveles inicial, primario y secundario.Asimismo, firmó el contrato para la obra de rehabilitación de calzada y complementarias de la ruta provincial 32, tramo ruta nacional 18- ruta nacional 12, que significará una inversión de casi 2.000 millones de pesos. Luego el mandatario recorrió la obra de ampliación de red de gas natural que contempla el tendido de más de nueve kilómetros de cañería en la que se invierten 52 millones de pesos.Al comentar su visita, el mandatario dijo que "venimos de inaugurar el puesto caminero en el cruce de la ruta 32 con la que será al autovía de la ruta 18; el comedor de la escuela 205”.Por otro lado, Bordet destacó que el pronto inicio de la repavimentación y ensanchamiento de la ruta 32, hasta la rotonda de Crespo, “una obra largamente solicitada por los vecinos de las localidades que comprende todo el trayecto entre Viale, Seguí, Crespo y las comunas cercanas, como Don Cristóbal, donde estamos también haciendo la repavimentación. Es una obra que demandará casi 2.000 millones de pesos y que se financiará 100 por ciento con fondos provinciales”.A la vez, mencionó otras obras con el municipio de Viale, como la firma del convenio para pavimentación de la trama urbana, tal cual se ha hecho con otros municipios, compartido un 70 por ciento con fondos provinciales y un 30 por ciento con fondos municipales.Por otro lado, anunció el llamado a licitación para la ampliación del hospital de Viale, Castilla Mira, “con un sistema constructivo muy moderno, como es el modular, que nos da la posibilidad de construir de manera rápida y efectiva".Respecto a esto último, la vicegobernadora Laura Stratta resaltó que el anuncio de la ampliación del hospital, "es parte de las prioridades que ha fijado el gobernador en materia de infraestructura social, educativa y también sanitaria"."Siempre sostuvo este gobierno que las políticas públicas tienen que mejorar vidas y generar desarrollo y crecimiento; y esta es una apuesta fuerte en la agenda que tiene la provincia en materia de fortalecer el sistema sanitario que tiene que ver con un gobierno que hace las cosas bien, que tiene las cuentas ordenadas y que trabaja fuertemente para un pueblo con derechos", afirmó.Por su parte, el intendente de Cambiemos, Carlos Weiss, dijo que "es un día muy emotivo para nosotros la visita del gobernador a nuestra localidad, en un momento y en un lugar muy especial como es la escuela 205, una comunidad educativa que abarca un barrio muy amplio y emblemático y que tenía sus necesidades. Hoy, con un nuevo sistema modular, donde la provincia escuchó las necesidades”.Hizo notar que en la localidad se están desarrollando "diversas obras pedidas por la comunidad, como lo es una tan reclamada obra de gas natural. Son 9800 metros de distribución domiciliaria de la red de gas, que beneficiará a 400 familias, pero también a muchos microemprendedores", apuntó.Destacó luego la concreción de la obra de repavimentación y ensanchamiento de la ruta 32, que "conecta a todas las localidades de Paraná Campaña, pero también comunica un amplio sector productivo industrial, tres rutas nacionales y termina en una ruta provincial que nos lleva a un puerto exportador. Así que bienvenida esa obra tan necesaria para todos los habitantes no solamente de Paraná Campaña, sino para muchos entrerrianos que la recorren a diario y para transportes internacionales".A su turno, la directora de la escuela 205, Alejandra Martínez, señaló que "es un honor recibir la visita de un gobernador a nuestra institución para inaugurar una obra tan esperada".Destacó el "orgullo de ser parte de este acontecimiento, tener nuestro propio edificio para el comedor escolar, en el cual se brinda el servicio no sólo a los alumnos del Nivel inicial y primario de la escuela 203, sino también a los estudiantes del nivel secundario de la escuela 76, con la cual compartimos edificio”.Agregó que "este fue un anhelo de las diferentes gestiones escolares pero es hoy que, gracias a la decisión política de este gobierno, contamos con esta obra realizada en beneficio de los chicos que asisten diariamente al mismo"."Hoy no sólo es un día de fiesta y alegría; sino que es un día donde se visibiliza que el trabajo conjunto entre diferentes actores da sus frutos en beneficio de todos", concluyóEn el acto, estuvieron presentes, además, el presidente del Consejo General de Educación, Martín Müller; la directora de Vialidad Provincial, Alicia Benítez; el jefe de Policía, Gustavo Maslein; los diputados provinciales Gustavo Zavallo y Uriel Brupbacher; el senador provincial Juan Carlos Kloss e intendentes de distintas localidades de Paraná Campaña. También estuvieron la directora de la escuela 205, Alejandra Martínez; el rector de la escuela Secundaria, José Carlos Rodrigo; concejales, autoridades escolares, docentes, alumnos y personal de la institución.En la intersección de las rutas 32 y 18, el mandatario procedió al descubrimiento de una placa y corte de cintas para inaugurar el Puesto Caminero Viale.Luego, durante el acto en la escuela, hizo entrega de un aporte al Viale Futbol Club, por 922.989 pesos para la provisión de energía eléctrica para el predio La Lomita, perteneciente a esta entidad deportiva. Asimismo, un aporte por 4 millones de pesos para la restauración del Museo Histórico de la ciudad.La obra del comedor de la escuela 205 consistió en la construcción de una cocina comedor con un sistema modular prefabricado, que demandó 13 millones de pesos. En el establecimiento también se hicieron trabajos de reparación por 1.960.000 pesos.En tanto, el nuevo edificio del Puesto Caminero Viale reemplaza a la vieja construcción ya que debió ser reubicado en razón del trazado de la autovía de la ruta nacional 18. Se ubicó en un nuevo espacio, cercano al anterior edificio.La construcción comprende 275 mts2, y fue realizada íntegramente con recursos propios, con una inversión aproximada de 20 millones de pesos. Consta de dos niveles, con ambientes destinados para: tres oficinas de atención al ciudadano, un ámbito de administración, espacios para alojamiento del personal que allí se desempeña, elaboración de alimentos y gabinetes sanitarios. Se encuentra totalmente equipado con mobiliario y suministros técnicos para confort de los agentes, y un mejor servicio brindado a la comunidad.