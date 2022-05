A la espera de reunión clave, colectiveros ratificaron el paro de este martes

La semana pasada no hubo avances en las negociaciones por el pedido de aumento salarial de parte de los colectiveros y la equiparación de los sueldos de los choferes del interior del país con los haberes que perciben los del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). De no haber avances,que afectará el servicio de corta y media distancia hasta 70 kilómetros.En ese marco, los choferes nucleados en UTA Entre Ríos aguardan soluciones a partir de lapara no llegar a la medida de fuerza de fuerza.“Si no hay acuerdo en esa reunión, se comenzará con la medida de fuerza a partir de las 00 de este martes”, aseguró ael secretario adjunto de UTA Entre Ríos, Mario Meuli. De acuerdo a lo que anticipó,Asimismo, el Ministerio de Trabajo podría extender la conciliación obligatoria, pero para Meuli, el conflicto salarial "ya no da para más porque a esta altura ya debería estar cerrada la paritaria". "Queremos que aumento impacte en el sueldo de cada trabajador y esperamos que todo se solucione de la mejor manera posible en el transcurso de esta tarde", esperanzó."En este momento estamos en un sueldo inicial de $100.000 con unay queremos llegar a la misma cifra, o al menos acercarnos a ésta. Venimos de una paritaria larga. No podemos estar pendientes de que los empresarios pidan subsidios nacionales o provinciales. Nos tienen presos a los trabajadores del sector y nosotros a los usuarios que día a día ocupan nuestro servicio", expresó Meuli."No queremos cerrar por debajo de la inflación, porque eso sería desastroso para cada trabajador", sentenció.No solo pedimos por el sueldo de los trabajadores sino para que el servicio se preste con la seguridad y la higiene que corresponden y como se merece la ciudadanía. aseveró Meuli. Es hora de cortar con la política de aprietes y buscar soluciones para el servicio de transporte de pasajeros porque no podemos estar esperando que el empresario reciba un subsidio para cobrar los sueldos", concluyó.