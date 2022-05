UPCN denunció que “se discrimina a las cocineras” por el no pago de un adicional

Tras la modificación de un decreto, las cocineras y cocineros que se desempeñan en el área de Comedores Escolares de la provincia podrían dejar de percibir el adicional por traslado. De ocurrir esto -de acuerdo a lo que se ha dejado entrever en algunos dictámenes-, UPCN exige que se resuelva esta situación.



Es que mediante el Decreto 2309/92, los cocineros y cocineras adquirieron el derecho a cobrar el adicional por traslado (código 029); dicha normativa fue recientemente derogada y se modificó a través del Decreto 2563/21 del Ministerio de Gobierno. La nueva reglamentación solamente instituye el adicional por traslado para trabajadores de Educación (tanto docentes como auxiliares), dejando afuera al personal de Comedores Escolares.



"Esto es un claro retroceso de derechos y no sabemos de qué manera se va a solucionar. Exigimos que a los compañeros de Comedores Escolares se les continúe abonando esta compensación que deben recibir por un motivo absolutamente justificado, que es el hecho de trasladarse siete o más kilómetros donde no hay servicio de transporte público. Es inadmisible que los trabajadores lo tengan que pagar de su bolsillo", dijo la secretaria gremial de UPCN, Carina Domínguez.



"Hemos tomado conocimiento de algunos reclamos por parte de suplentes de Comedores Escolares, a quienes ya se les está negando el pago del traslado, esto es una definición reciente y es inexplicable", remarcó Domínguez, y sostuvo que "no importa si el trabajador es titular o suplente, igualmente debe trasladarse y destinar recursos propios para poder cubrir su servicio".



La sindicalista cuestionó las decisiones del gobierno provincial, y apuntó que "vuelve a producirse un hecho discriminatorio en la administración pública”. “Desde UPCN estamos planteando incluir a Salud entre las áreas que perciben el adicional por traslado. Ahora, en lugar de sumar sectores lo que están haciendo es restar, justamente en el momento económico más difícil, cuando el salario pierde poder adquisitivo todos los días", disparó.