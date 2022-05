Giano: "Para generar trabajo apoyamos a emprendedores"

El presidente de la Cámara de Diputados, Ángel Giano apoya, con aportes que gestiona para emprendimientos de vecinos de Concordia, la generación de trabajo, para potenciar, fortalecer y desarrollar las economías familiares, como así también, otras ayudas que mejoran la calidad de vida.



Durante la pandemia, el emprendedurismo registró un aumento significativo en la ciudad, creando nuevas formas de comercializar productos artesanales de manera sustentable y on line.



En este sentido, el Presidente de la Cámara destacó que "acompañó y gestionó aportes para generar trabajo y que su puedan cumplir los proyectos personales y familiares".



Este fin de semana, y como lo realiza habitualmente, Giano visitó a emprendedores de Villa Zorraquín, Barrio Lezca, La Bianca, y Centro, entre otros, con el objetivo de conocer el destino de los fondos gestionados para emprendimientos y sus necesidades actuales.



Entre ellos, Emanuel Boxler que recibió un aporte para la compra de un sillón profesional para su peluquería; Giuliana González, compró insumos para su taller "Tucuman Arte"; Gladis Araya invirtió en un horno e insumos para su rotisería; Olga Zarranz, en insumos para la confeccionar diseños de blanqueria; Moira Etchevarne para la compra de una máquina sublimadora y Eliana Escobar, insumos y herramientas para el emprendimiento de uñas esculpidas.



"Me pone contento poder ayudar a generar trabajo, que se lleven adelante proyectos familiares, y saber que mediante los aportes que he gestionado se cumpla con la palabra empeñada", señaló Giano. Y agregó "hay que apoyar emprendedoras y emprendedores, y también comprar sus productos hechos con esfuerzo y dedicación, fortaleciendo la economía social y familiar".



Este Estado presente, es el que también permitió acompañar con un aporte provincial a Fabiana Aguirre para mejorar la vivienda familiar y que sea un ambiente seguro para la crianza de su nieta, que padece una enfermedad crónica. Y otro, a Yanina Mazzula destinado a la compra de un audífono para su oído izquierdo, logrando un cambio importante en su cotidianeidad, mejorando su calidad de vida y la de su familia.