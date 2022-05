Bordet y Bahl en los festejos de Canal Once: "Es pionero en Entre Ríos"

El gobernador de la provincia, Gustavo Bordet, y el intendente de Parná, Adán Bahl, estuvieron presentes en los festejos por los 30 años de Canal Once.“Elonce refleja cada suceso, y es parte de la mesa de los entrerrianos, con un espacio para la familia, mostrando lo que ocurre en cada rincón de la provincia”, sumó y declaró: "".En este sentido, el mandatario provincial, destacó la cantidad de gente que concurrió al anfiteatro de Paraná y agregó que “es un escenario magnifico donde las familias se reencontraron y compartieron”.“Paraná tiene un turismo muy activo, recupera espacio público y se consolida como destino”, concluyó.Por su parte, el intendente de Paraná, Adán Bahl, agregó: “Es un canal que siempre está con la gente de la ciudad, pero que es un emblema en la región”.Seguidamente, señaló: “nos acompaña a toda hora y nos hace llegar las demandas de los ciudadanos. Principalmente, Canal Once se caracteriza por tener una cercanía con los vecinos y que viene sosteniendo durante 30 años”.“Junto al gobernador no nos queríamos perder este festejo y hay que seguir por mucho más”, sumó el presidente municipal y agregó: “Es un medio que conoce la realidad, no son foráneos y están permanentemente al lado de la gente”.