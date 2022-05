Dispondrán una línea especial de financiamiento para productores entrerrianos

Así lo hizo saber este sábado el gobernador Gustavo Bordet en Nogoyá durante su visita a la XVIII Expo Provincial Leche y IX Jersey Entrerriana 2022.El mandatario ratificó "su compromiso de apoyar al hombre y a la mujer que trabaja en el campo de sol a sol. Ejecutamos las obras que hagan falta y articulamos entre la actividad privada y lo público para encontrar un camino que dé a Entre Ríos, con todas sus economías regionales, una proyección de generación de empleo y desarrollo económico".. Allí, recorrió los stands de expositores y cabañeros junto con el intendente de Nogoyá, Rafael Cavagna; el ministro de Producción, Turismo y Desarrollo Económico, Juan José Bahillo; y la presidenta de la Fundación Iapser, Mariel Ávila. En la oportunidad, entregó aportes por 5.000.000 de pesos a 28 productores tamberos de los departamento Tala, Paraná y La Paz que se destinarán a cubrir gastos que demandan las labores de siembra y mejoramiento de pastura, y otro para el municipio para cubrir gastos de la organización de esta nueva edición de la expo.Al respecto, el mandatario entendió que "tener esta Expo fortalece una economía regional como la lechería que viene creciendo en Entre Ríos, que tiene un proceso de industrialización que le agrega valor, con plantas como las de Nogoyá de primer nivel, y todo lo que lleva la industria de lácteos".Dicho esto, insistió al decir que "la producción entrerriana crece día a día, y desde el Estado tenemos de obligación de apoyar, estar al lado y generar los consensos necesarios para ejecutar las mejores acciones de gobierno que favorezcan y propendan el desarrollo de sector lácteo y de toda la producción".Detalló luego que en la provincia "se trabaja con líneas de créditos con tasas claramente negativas.. Son muy positivos estos créditos porque. Esto posibilita que varias economías regionales, entre ellas, el sector lechero y tambero, puedan hacer uso de estos créditos. Es una buena oportunidad para nuestros productores, y también estamos comprometiendo 300 millones de pesos más en este sentido", adelantó.También acompañaron al mandatario el titular de Vialidad Nacional Distrito Entre Ríos, Daniel Koch; el director Nacional de Lechería, Arturo Videla; la senadora provincial Flavia Maidana y el diputado provincial y presidente del interbloque de Cambiemos, Gustavo Cusinato; el secretario de Industria, Fernando Caviglia, entre otros.Consultado por medios locales, el mandatario definió como "muy importante" la cuenca lechera en la provincia porque "logra autoabastecer a Entre Ríos y porque hay un proceso de industrialización, de valor agregado, de industrias como La Sibila en Nogoyá, entre otras, que trabajan con derivados de leche". En ese sentido, entendió que "es importante sostener nuestras cuencas lecheras, los 804 tambos que tiene la provincia y poder darles apoyo a través de créditos", y recordó que uno de los primeros reclamos al inicio del sector fue del sector. "Desde entonces empezamos a entablar una relación de diálogo, de construcción de consensos y la búsqueda común de soluciones", subrayó.. "Acá no hay soluciones que sean mágicas ni nadie tiene la virtud de solucionar las cosas por sí solo. Hay que trabajar en el conjunto y articular. Mi gestión tiene toda la predisposición para hacerlo, poder generar los más amplios consensos y ejecutar las acciones de gobierno que pueda dar las soluciones que el sector y, en general, el campo entrerriano requiere", manifestó.En ese marco, sostuvo que "el hecho de estar aquí significa renovar un compromiso con todos nuestros productores del sector tambero para trabajar en conjunto con el gobierno provincial y los municipios, en este caso Nogoyá. También hacerlo con el gobierno nacional y el apoyo que el Consejo Federal de Inversiones siempre da para este tipo de muestras, hace que podamos desarrollar múltiples actividades", aseguró.En otro tramo, se refirió al estado de los caminos de la zona. "Es un problema que tiene larga data, pero no le esquivamos a la responsabilidad. En 2021 se gestionó ante la Corporación Andina de Fomento un crédito de 40 millones de dólares para recuperar en la zona los caminos viales, y muy pronto se estará generando la licitación para abarcar estos caminos, y priorizamos algunos sistemas de producción, sobre todo, la producción de tambos porque son productos perecederos y la producción avícola que también necesita evacuar rápidamente la producción. Con esos criterios determinamos un mapa en los que se desarrollarán trabajos de arreglo y mantenimiento por cinco años de los caminos. Este es el crédito que toma la provincia y nos dará la posibilidad de recuperar nuestros caminos rurales".En otro orden, Bordet apuntó que "las escuelas técnicas y agrotécnicas para la gestión son claves. En realidad, hemos diseñado un programa para creación de nuevas escuelas técnicas y agrotécnicas para generar refacciones importantes en todas las escuelas de este tipo porque es lo que encuentra salida laboral aplicada. Pero en el caso de las escuelas agrotécnicas, en una provincia de Entre Ríos que tiene una muy buena distribución demográfica y donde todavía hay mucha ruralidad, la educación agrotécnica es clave porque los chicos y las chicas que egresan después aplican sus conocimientos en los sistemas productivos que están en el campo entrerriano. Esto mantiene la ruralidad y hace que muchos hijos de productores no tengan que ir a buscar otros horizontes a las grandes ciudades y puedan encontrarlos en su lugar de origen. De ahí el compromiso de trabajar fuertemente en generar las condiciones óptimas para nuestras escuelas agrotécnicas", insistió.Por su parte, el intendente Cavagna sostuvo que "ya lo hemos demostrado que el trabajo en conjunto da sus resultados, y nuevamente los gobiernos nacional, provincial y local apuestan, en este caso, al sector lácteo"."Agradezco en nombre de la ciudad de Nogoyá la presencia del gobernador y su equipo, y seguramente en el octavo año, el último que nos toque de ambas gestiones, pondremos toda la carne en el asado para que la Expo Provincial de la Leche siga generando oportunidades. Nuestra disposición para trabajar en conjunto", dijo el intendente radical que también mencionó el aporte del Consejo Federal de Inversiones (CFI)A la lechería entrerriana la integran 804 pequeños y medianos tamberos, y representan el 7,7 por ciento de los que hay en Argentina. Al país le aportan el 3,6 por ciento de la producción nacional. La provincia cuenta con 61 usinas que representan el 6 por ciento de las existentes en el país, y según datos de 2021, hay 30 industrias en Entre Ríos que reciben leche de 552 tamberos.El gobierno provincial conduce la Mesa Lechera desde donde se gestionan las políticas públicas. Se destinaron poco más de 82 millones de pesos en financiamiento para el sector, de los cuales 49 millones de pesos provienen del Consejo Federal de Inversiones y beneficiaron a productores de Paraná, Tala, Nogoyá, Diamante y Gualeguaychú.En tanto, 23 millones fueron entregados a usinas a través de un convenio que la provincia mantiene con el banco Bersa. Asimismo, se entregaron 14 créditos por 8,6 millones de pesos en créditos rotatorios a valor producto para mejoras de manejo y tecnología que benefició a productores de Lucas González, Viale, María Grande, Aldea San Rafael, Seguí, Aldea Salto, Hernández, Isletas, Colonia Merou.A esto se suman líneas que se ejecutarán este año como capacitaciones en industrias lácteas, créditos rotativos para tambos quesería para fortalecer las unidades productivas de la agricultura familiar; nuevas herramientas técnicas y financieras para que el productor pueda mejorar su establecimiento.Asimismo, la Mesa Técnica de Tambo e Industria se reúne cada mes con la participación de representantes de todos los sectores. En ese espacio se gestionan programas y certificaciones conjuntas. Se suma el proyecto relacionado al pasteurizado de leche para queserías para pequeños tambos quesería de la provincia por 2 millones de peso, y el de Buenas Prácticas Lecheras y el de Gestión Integral de los Riesgos en el Sistema Agroindustrial Rural (Girsar) Iniciativas de Investigación y Validación de Tecnologías.A la lechería entrerriana la integran 804 pequeños y medianos tamberos, y representan el 7,7 por ciento de los que hay en Argentina. Al país le aportan el 3,6 por ciento de la producción nacional, con la característica de tener un promedio de 101 vacas por unidad productiva.El stock de lecheras entrerrianas es de 89.753 cabezas, 5,2 por ciento de las existencias bovinas de Argentina. El 69 por ciento de los tambos están dentro del Sistema Integrado de Gestión de la Lechería Argentina que paga por calidad, con una producción que superó sensiblemente los 400 millones de litros de leche durante 2021.