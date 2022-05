Cristina llamó a resolver la economía bimonetaria "con un gran acuerdo político"

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner llamó este viernes a lograr un "gran acuerdo político" para resolver el problema de la economía bimonetaria, al ofrecer una ponencia sobre Estado, poder y sociedad en la sede de la Universidad Nacional del Chaco Austral, donde recibió un doctorado honoris causa.



"El principal problema que tiene Argentina es la economía bimonetaria que demanda dólares que necesita el país", dijo la titular del Senado y consideró que esta cuestión debe resolverse "con un gran acuerdo político".



En este sentido, Cristina expresó que en un futuro "todos los partidos políticos se van a tropezar con la política bimonetaria" por lo que urge trabajar en conjunto para zanjar el problema.



En ese enfoque destacó que la economía bimonetaria "no es solamente la demanda de dólares para importación sino que la gente busca y quiere ahorra en dólares, y no es cuestión de izquierda ni de derecha y ni de clase social", al resaltar que la divisa se convirtió en la Argentina "en moneda de ahorro y como precio de inmuebles".



"Es un problema grave que exige de acuerdos pero también de gestión para monitorear esto porque en 2020 y 2021 ha habido un inmenso salto en las exportaciones por cantidad y por precio. Casi 30.000 millones de superávit comercial y sin embargo tenemos problemas de reservas en el Banco Central", cuestionó la vicepresidenta.



En ese sentido, llamó a preguntarse "qué pasa con la administración monetaria y cambiaria" y aseguró que "la escasez de dólares es la verdadera causa de la disparada de los precios y la fijación de todos los costos y los márgenes de rentabilidad y ganancias fijadas al dólar".



"Todos dicen que la inflación es por emisión", cuestionó Fernández de Kirchner al presentar una comparación de agregados monetarios contra el Producto Bruto Interno entre 2015 y 2021.



De acuerdo con ese análisis, la vicepresidente señaló que en 2021 la economía "vuelve a tener la más baja base monetaria" con un 6% frente al 8,5% de 2015 cuando finalizó su gestión o el 8% de 2017 cuando el oficialismo ganó la elección de medio término.



De la misma manera, comparó el circulante en poder de la gente, cuando volvió a resaltar que en 2021 fue de 3,9% frente al 5,9% de 2015 y el 5,3% de 2017.



"Mienten y engañan -aseveró en base a las cifras- porque la gente repite que se le dio a la maquinita y tiene la idea de que mucho billete causa inflación, y el segundo paso es decir que los aumentos de salarios y de jubilaciones son inflacionarios", explicó.



También consideró que "es necesario abordar la inflación inercial" al recordar que al inicio de la actual gestión de gobierno se podía anticipar que "iba a venir una puja distributiva porque todos los sectores han perdido con el macrismo, como todas las alimenticias" entre las que mencionó a los grupos empresarios Arcor, Molinos y La Anónima.



En ese punto cuestionó que "el neoliberalismo había llegado con (Mauricio) Macri y había desmontado la Secretaria de Comercio Interior, una estructura con capilaridad territorial, funcional", al recordar que en ese puesto el gobierno de Cambiemos tuvo al frente "al sobrino de una de las cadenas de supermercados mas grandes de la Argentinas".



También aseguró que "se debe dar una discusión de todos los partidos porque todos se van a tropezar con el esquema de la economía bimonteria, y ahora mucho mas porque hay una deuda con el Fondo Monetario Internacional, con condicionamientos, que está exigiendo siempre devaluación permanente por arriba del precio del índice de precios al consumidor y la tasa de interés por arriba de eso".



"Eso no va a dar crecimiento ni baja de la inflación, la devaluación permanente lo único que hace es incremental y mantener inercial la inflación al explicar el debate en el frente", aseguró.



También consideró que "hay que revisar algunas cosas" con el objetivo de resolver "un fenómeno que se está dando en Argentina", por el que los "trabajadores en relación de dependencia son pobres". "Esto nunca había pasado; la pobreza siempre la ubicábamos por afuera del trabajo formal. Por qué es esto?", se preguntó



“Hay un modelo en Latinoamérica exportador de producción con bajos salarios. Todos sabemos que hay economías de esta naturaleza. Si uno tiene y ha decidido ser un modelo de producción y exportación con bajos salarios, tenemos que tener dólares en el Banco Central. Si soy de exportación y producción, y además tengo bajos salarios y me faltan dólares, hay que revisar algunas cosas porque alguien o algunos están fallando”, sentenció, en clara alusiónal equipo económico.