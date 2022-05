Jury: El fiscal solicitó la destitución de Cecilia Goyeneche

Con más de dos horas y media de exposiciones cerraron los alegatos de clausura del Jury a la Fiscal Cecilia Goyeneche. Su defensa justificó las fotos familiares con el contador Pedro Opromolla, que fueron presentadas para acreditar un vínculo entre ambos, sosteniendo que fue “casual” y en el marco de un acto académico.



En ese sentido, el Fiscal Ad Hoc, Gastón Justet, remarcó que la foto no surge de “un hecho casual ni una coincidencia, sino que existía una amistad y que mantenían vínculos comerciales y así lo demuestra la prueba, más allá de la explicación que pretenda dar la defensa”.



“Ocultar esta situación daña el principio de objetividad” remarcó, en tanto sostuvo luego: “Habiendo probado esta relación personal a través de su esposo, y la de su esposo con Opromolla, no queda más análisis sobre los hechos”.



En relación a los inmuebles dijo que “haber transferido un inmueble o los derechos sobre él en el medio de la investigación, así como la actitud mantenida frente a un entrevistado que fue presionado dentro del marco de una audiencia, - quien identifico al esposo de Goyeneche como un asistente asiduo al estudio de Opromolla- así lo indican”.



Acto seguido dijo que los dichos de Deiloff motivaron “una requisa personal y un allanamiento donde nada encontraron”, por lo que el testigo “fue víctima de sus propios dichos al identificarlo a Orlando dentro del estudio contable, por lo que el allanamiento no tuvo nada que ver con la investigación sino que es un actuar positivo porque lo identificó” afirmó.



“El principio de objetividad fue violentado y la atentatoria de este principio es grave, fundamentalmente porque esto se dio en la actitud irreverente para llevar adelante ese accionar negándolo y callándolo”, explicó.



“Las normas de decoro se sustenta en lo que esperamos los ciudadanos respecto del accionar de la justicia” dijo luego, y agregó: “Esa función está avalada por la inamovilidad de los funcionarios y hoy se ha visto corrompida, por lo que solicitamos la remoción” de la fiscal.



“El daño que se ha efectuado al Ministerio Publico ya está hecho,” dijo y concluyó: “Porque había causales para apartarse pero no lo hizo”. La defensa La defensa de Goyeneche se dividió en tres partes. Primeramente el defensor Lambruschini efectuó una recorrida por las garantías constitucionales afectadas, así como también los principios procesales que consideran vulnerados en los mismos términos que en su alegato de apertura.



Por otro lado Pita, también en defensa de Goyeneche, efectuó un recorrido doctrinario sobre cuestiones de índole societarias, en la línea de análisis también ya planteada que lleva a destacar que no existieron vínculos comerciales entre Goyeneche y el imputado Opromolla.



Por último, Goyeneche volvió a llevar adelante su defensa de índole política, aunque en este caso también con ribetes jurídicos a partir de un rápido repaso por la prueba de autos, sobre la que interpretó que no acredita la acusación.



En un prolongado discurso, la fiscal suspendida remitió a la falta de legitimidad del Jurado para llevar adelante el Jury, habló de interpretaciones falsas, de fechas falseadas en la acusación y en el alegato, increpó contra la Vocal Schumacher y cargo plenamente contra el fiscal Justet, sobre quien sostuvo que no tiene idoneidad para ejercer como fiscal “más allá de la ilegitimidad para llevar adelante la acusación”.



Efectuó una crítica a la formulación de cargos, dijo desconocer la acusación y criticó duramente la posición de “afectar la imagen de la justicia”, sostenido en su alegato por Justet.



Se refirió nuevamente a que todo surge como corolario de la investigación llevada a cabo en la causa “contratos” y remarcó que “no existe un decálogo de códigos morales que destaquen que tenia que excusarme” ya que sostuvo: “tampoco hay anclaje normativo que me obligue a hacerlo”.



Efectuó una analogía con “el viejo testamento” de la biblia, donde aseguró: “Me remití el fin de semana para tratar de encontrar esos mandatos morales que me obligaban a apartarme”. (APF)