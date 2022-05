Fernández: "Vamos a seguir trabajando para que cada argentino tenga su casa"

El presidente Alberto Fernández encabezó en la ciudad fueguina de Ushuaia, junto al gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, un acto en el que entregó el crédito a la vivienda número 50 mil, y firmó una serie de convenios para el financiamiento y la construcción de obras en esa provincia."Esto es acción y voluntad política, las cosas que prometimos con las provincias se están cumpliendo, región por región", destacó el mandatario en el microestadio José "Cochocho" Vargas, donde estuvo acompañado por los ministros de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, y de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; el presidente del ENACOM, Claudio Ambrosini, el intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, y la vicegobernadora provincial, Mónica Urquiza."Vamos a seguir trabajando para que cada argentino tenga su casa, esa es la tarea que tenemos", agregó el Jefe de Estado. Y concluyó: "La vivienda es un derecho humano, es tarea del Estado y no de ningún banco".Durante el acto el jefe de Estado hizo la entrega simbólica de cinco llaves para vecinos que accederán a la casa propia, y cinco créditos Procrear que constituyen un total de 50 mil en lo que va de la gestión.Participaron también los intendentes de Tolhuin, Daniel Harrington; y Río Grande, Martín Pérez; la presidenta del Instituto Provincial de Vivienda y Hábitat, Leticia Hernández; y la secretaria de Hábitat de Ushuaia, Lorena Enríquez Sánchez.El gobernador de Tierra del Fuego felicitó al Presidente "por la decisión de seguir haciendo que nuestro país siga creciendo". "Hoy es un día de fiesta para nuestra provincia y en nombre de nuestro pueblo: muchas gracias", celebró Melella.Por parte del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, se firmaron una serie de acuerdos para la entrega de mil créditos destinados a la construcción de viviendas de la línea Casa Propia por 5.800 millones de pesos, la generación de lotes con servicios por 1.617.000 pesos, y la cesión de créditos para la edificación de unidades habitacionales para ex combatientes de Malvinas.A su vez, los veteranos de Malvinas de Ushuaia le obsequiaron al Presidente una réplica del Monumento a las Islas, símbolo de la ciudad patagónica.Durante el acto, también se rubricaron acuerdos para la construcción de 32 viviendas, espacios comunes y centros de día en Ushuaia, en el marco del plan Casa Activa; para la puesta en marcha de los trabajos de edificación de 336 viviendas, como parte del plan Procrear; y para el desarrollo de mil viviendas en Río Grande y 2 mil en el barrio General San Martín.El titular de la cartera de Desarrollo Territorial y Hábitat recordó que "por primera vez en la historia de Argentina tenemos un ministerio que se ocupa del tema de la vivienda, por decisión del Presidente". "Con los créditos UVA no se hubieran podido construir todas estas viviendas, cambió el concepto de cómo financiar una vivienda también por decisión del presidente Alberto Fernández", remarcó el ministro.A su vez, el intendente de Ushuaia remarcó que "el verdadero federalismo es de recursos o no es" y agradeció "la decisión del gobierno nacional de volver a recuperar la capacidad de llegar a todos lados y anunciar cosas como las que estamos anunciando".En tanto, el Ministerio de Obras Públicas firmó un convenio para el financiamiento de tres obras de ampliación de los sistemas de abastecimiento de agua potable y desagües cloacales en los barrios de Dos Banderas, La Turbera y Pernel, por una inversión de 782,8 millones de pesos; y para la construcción de tres escuelas técnicas en educación profesional secundaria en las localidades de Río Grande, Tolhuin y Ushuaia.Además, se rubricó un acuerdo para la construcción del Centro de Actividades Alternativas para personas con Discapacidad (CAAD), por una inversión estimada de 251 millones de pesos.El Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), a través del programa Conectando con Vos, por su parte, otorgó durante la actividad 3 mil tablets con el objetivo de impulsar el acceso equitativo a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y garantizar la igualdad de oportunidades.A continuación, el Presidente se trasladó al Monumento a los Héroes de Malvinas donde hizo entrega de ofrendas florales, acompañado por ex combatientes, en conmemoración de los 40 años del Hundimiento del crucero ARA "General Belgrano". Allí, se entonó la Marcha de las Malvinas y se descubrió una placa alusiva.Luego, Alberto Fernández visitó una de las plantas de la empresa de capitales nacionales Newsan que, a través de tres unidades de negocios, Electrodomésticos, Movilidad y Food, produce electrónica de marcas nacionales e internacionales, artículos para el hogar, bicicletas y motocicletas y alimentos de la pesca y el agro para la exportación a más de 70 países. La compañía entre diciembre de 2019 y el mismo mes de 2021 generó 2.637 puestos de trabajo en todo el país y 1.421 específicamente en sus plantas de Ushuaia.Al inicio de su agenda en la provincia, el mandatario recorrió tres viviendas del Barrio Procrear en Ushuaia, donde dialogó con familias que residen en el lugar.