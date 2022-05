Presentaron los candidatos de la lista “Multicolor” para el directorio de Iosper

Se presentaron los candidatos del espacio político “Multicolor” de Agmer para el directorio de Iosper. El candidato a Director Titular Docente es Fernando Arregui, de Concepción del Uruguay, y la candidata suplente es Julia Fochesatto, de Concordia, Tomás Caíno, de Paraná, es el candidato por el agrupamiento del sector jubilados y Liliana Muller, de Crespo, es la candidata suplente.Lista Multicolor, competirá el 27 de mayo con la lista oficialista “Marcha Blanca” de Agmer. En ese proceso electoral se definirán los candidatos del sindicato para el Directorio del Iosper por los agrupamientos Docentes y Jubilados.Al respecto, uno de los candidatos, Arregui, sostuvo ante Elonce que en su recorrida por las escuelas de Paraná “las repercusiones fueron positivas, tuvimos muy buena recepción en las escuelas y daremos batalla para ocupar los lugares que hay en Iosper” .Concretamente sobre sus propuestas, dijo que “sostenemos que el gobierno tiene que restituir y aumentar los importes patronales porque IOSPER está desfinanciado y creemos que tiene que haber un directorio independiente que actué con mandatos y se plante frente a la medicina privada”.“El Iosper tiene siete directores de diversos sectores y son ellos quien eligen el presidente del drectorio”, aclaró.En tanto, Caíno, expresó que “estamos ante un sindicato desfinanciado de la parte humana, pierde afiliados y no comprende lo que es defender a los trabajadores; esto nos alerta y mucho”.“La salud no es broma, y sabemos la historia de IOSPER, debemos entender que la salud está en crisis”, destacó y señaló que “la obra social es un botín de guerra para la burocracia sindical, porque piensan que pueden ganar hasta 600 mil pesos y luego saltarán a concejalías”.“Costó mucho construir el Iosper y vemos como hacen lalos referentes, no tienen empatía y ni siquiera se hacían presente en el trabajo”, sentenció Caíno y cargó contra la lista oficialista: “Marcha Blanca repite a la misma candidata de los activos y piensan que todo está bien; no tenemos participación de los afiliados”.“Somos una opción ante tanta disconformidad, porque no se prioriza la salud y se gastan los fondos en otros destinos que no son la salud”; expresó otra de las candidatas, Julia Fochesatto.