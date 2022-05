Jury a Goyeneche: “La relación era familiar”, aseguró el contador Opromolla

Sobre la relación de amistad

Trámite

. Ratificó sus expresiones y añadió que se sorprendió de la cerrada negativa de ella y su esposo a reconocer el vínculo que los unió mucho tiempo. También sostuvo que los contratos de fideicomiso y el alquiler de un departamento con la acusada existieron y estuvieron ajustados a las normas vigentes.lo que sostuvo en el jury, donde declaró como testigo, y manifestó su sorpresa por la cerrada negativa de Goyeneche y su esposo en negar la relación de amistad que los unió hasta 2018 y confirmó que los contratos de fideicomiso entre él y la acusada, existieron, como así también la distribución de un alquiler de un departamento de acuerdo a los porcentajes que cada uno tenía del inmueble.“El estudio se inició en el 98 cuando nos recibimos como contadores públicos, ahí arrancamos como socios Guido Krapp, Sebastián Orlando (N de la R: es el esposo de la fiscal acusada) y yo. Esa primera etapa duró hasta el año 2000, cuando el contador Orlando se fue del país. Después podríamos decir que otra de las etapas fue cuando el contador Orlando volvió a la Argentina, y empezó a tener nuevamente una relación comercial, porque la amistad siempre la mantuvimos durante todo ese tiempo”, explicó Opromolla en relación a las etapas del estudio contable que estudio contable. Y continuó: “A partir del 2008, 2009, empezó a traer al estudio clientes de donde él empezó a realizar tareas administrativas, para que nosotros asesoremos a esos clientes, contable e impositivamente. Él concurría asiduamente al estudio, tenía relación con la mayoría de las personas con las cuales compartíamos el espacio físico, por ejemplo, el analista de sistema Nicolás Beber”.. Reitero como lo dije en Jury, que el contador Orlando, en esta segunda etapa, no era socio del estudio”, explicó.“La relación de amistad era muy unida, familiarmente hablando. Incluso cuando se fue a Estados Unidos seguimos manteniendo la relación telefónicamente y después, en el 2006, fui con mi familia a Europa, estuve una semana alojado en su casa y luego recorrimos juntos Europa”, refirió en relación al vínculo con el esposo de la fiscal acusada, y dijo no haber comprendido las declaraciones de Orlando.“Si bien la relación primaria, como lo comenté en el jury fue con él, después obviamente fue más una relación de amistad familiar, entre las dos familias. Asiduamente nos reuníamos en nuestra casa o en la suya, cuando podíamos, y de hecho compartíamos momentos no solamente en nuestras casas, sino en otros lugares”, indicó.Al consultarle, Opromolla reconoció: “Y, sentí algo raro, que no sentí con el resto de mis amistades que en todo momento me apoyaron absolutamente en todo. No sé qué es lo que tienen para decir, peroEn ese sentido, reconoció que el vínculo “se cortó tajantemente” en 2018 cuando empezó a sustanciarse la causa Contratos.Periodísticamente se conoció que Opromolla realizó un trámite que le solicitaron la acusada y su esposo -se trató de una certificación de ingresos para un rodado-. Al respecto, el contador confirmo que el trabajo existió y que fue encomendado por ellos. Después, con el tiempo me di cuenta que", indicó.En el jury se ventilaronrespecto de uno de aquellos. “Sí, tal como se mencionó en el jury, los contratos de fidecomisos existieron,y sobre uno de ellos existió un contrato de alquiler que compartíamos en la proporción que teníamos en el fidecomiso propiamente dicho”, explicó el contador.Consultado a Opromolla por qué cría que le ofrecieron a usted ambas inversiones y la locación del inmueble, éste respondió: “Y bueno, yo, por sobre todas las cosas, que existía en ese momento”.