Gainza con López Murphy: “Necesitamos quitarle trabas al que invierte"

El dirigente de Juntos por el Cambio de Paraná, Emanuel Gainza, mantuvo un encuentro en la ciudad de Santa Fe con el Diputado Nacional y líder del espacio de “Republicanos Unidos”, Ricardo López Murphy.“Bajar impuestos, otorgar créditos y promover la capacidad productiva del sector privado son una parte indispensable de la agenda que la Argentina necesita para salir de esta crisis. Precisamente, esas son las ideas de la libertad que aporta el espacio de López Murphy al resto de valores y principios que hoy representan a Juntos por el Cambio” declaró Gainza.Además agregó “estamos trabajando junto a Ricardo y a todo su equipo en incorporar sus propuestas a nuestro proyecto en Paraná, para que dejemos el estancamiento y que no sea únicamente el Estado quien dé empleo. Coincidimos en que tenemos que liberar la capacidad productiva de sectores como el turismo, la industria del conocimiento y la construcción sostenible.”“Necesitamos que los gobiernos municipal, provincial y nacional quiten las trabas que tienen sobre los que apuestan y quieren invertir. Es la única manera para generar empleo genuino y de calidad, y eso es precisamente lo que vamos a proponer en nuestra ciudad” sentenció el Ex Concejal.Del encuentro participaron además el Diputado Provincial, Esteban Vitor y la Ex Diputada Provincial, María Alejandra Viola.