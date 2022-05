Docentes se oponen a nuevo sistema de evaluación: “El mérito debe tener peso”

El Consejo General de Educación (CGE) actualizó el sistema de evaluación, calificación, acreditación y promoción para estudiantes de Educación Secundaria y sus modalidades. Entre los nuevos criterios, la calificación del primer trimestre estará comprendida entre 4 y 10 (es decir que) y los docentes deberán elaborarde aquellos alumnos que desaprueben.su rechazó a la resolución del CGE y centraron su planteo en cuanto al informe que deben elaborar para los casos de los alumnos que desaprueban. Los trabajadores de la Educación harán una presentación en la institución educativa y ante Agmer “porque el sindicato firmó la resolución y no hubo consulta respecto a que si los docentes estaban de acuerdo o no”.“Muchos docentes trabajan en un montón de escuelas y tienen muchas horas en muchos grupos; y en relación a estos informes que debemos realizar por cada alumno que desaprueba,con aumentos que están por debajo de la inflación y en condiciones laborales precarias”, apuntó el profesor de Historia y delegado de Agmer, Leandro Amatti.Y agregó: “Hay aulas en las que no abren ni cierran las ventanas, faltan picaportes, hay problemas de humedad, de pintura, perdemos horas de clases cuando no hay agua; en esas condiciones, ahora tenemos que hacer más trabajo y por el mismo salario, por debajo de la inflación”.Por su parte, otra docente de historia, Virginia Pautasso, expuso en relación a los resquemores que esta nueva forma de evaluación podría generar al interior del aula:: algunos arrastran materias del año pasado y tienen que rendirlas.-sentenció Pautasso- porque en casa también estamos organizando proyectos, salidas con los chicos, corrigiendo exámenes, planificando y demás,“Desde principio de año se dan los criterios de evaluación, los alumnos y los padres saben qué es lo que se evaluará; por lo tanto, si tienen determinada calificación, será porque no cumplieron con esos criterios”, justificó la docente.se preguntó la docente de Química, Liliana Bustamante. “Sería como afirmar que sabe la mitad de los contenidos de ese trimestre y, en realidad, no vino nunca”, recalcó yY acto seguido, ejemplificó:, porque hemos tenido de esos casos; además,”.Al cuestionar el criterio que apunta a “nivelar todo a una misma altura”, la profesora retrucó:“No se consultó a los docentes que estamos frente al aula, los profesionales que tenemos el contexto directo diario con nuestros alumnos; son medidas que se toman detrás de un escritorio, sin consultar a los docentes”, reprochó otra profesora de Ciencias Sociales, Lorena Schenfeld.“Muchas de las decisiones que toma el CGE están fuera de contexto porque no reconocen la realidad de los colegios”, refirió Amatti al invitar a los funcionarios de Educación a recorrer los pasillos de la institución educativa. “Venimos de una situación de pandemia en un contexto económico muy difícil y todo incide en la cuestión académica de cada estudiante”, argumentó y exigió “que los funcionarios bajen de su escritorio, que salgan de sus oficinas, y recorran las escuelas”.“Hay estudiantes que no pueden venir porque están en situaciones económicas muy precarias, hay alumnos a los que no hemos visto y otros que no han podido venir por el paro de los colectiveros”, indicó el docente.