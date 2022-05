Una diputada fue a sesionar mientras atraviesa la quimioterapia y la ovacionaron

Por iniciar la sesión en @DiputadosAR y quiero reconocer el gran ejemplo que nos da @JimehLatorre quien vino a sesionar el día de hoy. ¡Tu fuerza y valentía es un ejemplo para todos! ??? pic.twitter.com/CpqiLLT8Ko — Gabriela Lena (@gabrielamlena) May 5, 2022

Los diputados de las distintas bancadas ovacionaron, este jueves, de pie a la legisladora mendocina Jimena Latorre, de 35 años, que padece cáncer de mama. En pleno tratamiento de quimioterapia, la dirigente radical concurrió a la sesión especial de la Cámara Baja a votar.Mientras se trataba la regulación de la industria del cannabis medicinal y del cáñamo industrial. Latorre solicitó la palabra para explicitar su voto negativo y fue entonces que el titular del cuerpo, Sergio Massa, reconoció su entereza y predisposición.“Antes que nada, desearle lo mejor en nombre de todo el cuerpo y felicitarla por estar esta noche acá presente, dando el ejemplo y sesionando”, sostuvo Sergio Massa. Luego de sus palabras, los miembros de todas las bancadas se unieron en un aplauso cerrado en el recinto.“Muchas gracias”, dijo Latorre, emocionada. Aunque alejada del micrófono, agradeció el gesto de sus pares. “Ay, me van a hacer llorar”, se le escuchó decir.Pasado el momento emotivo, la dirigente mendocina ratificó su rechazo al proyecto que se debatía, y Massa les recordó a los legisladores que se habían parado a felicitarla que debían loguearse nuevamente para que el sistema los detecte y poder votar.No obstante, las felicitaciones para Latorre continuaron en las redes sociales. “Nuestra querida @JimehLatorre vino con todas las fuerzas a esta sesión histórica”, escribió el titular del interbloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri, en Twitter. “No quiso perdérsela por nada del mundo. ¡Jimena nos brinda un mensaje de compromiso que ennoblece a la política!””, agregó.Antes de la sesión, la legisladora entrerriana, también de JxC, Gabriela Lena, publicó una fotografía grupal junto a otras mujeres de la bancada. “Por iniciar la sesión en @DiputadosAR y quiero reconocer el gran ejemplo que nos da @JimehLatorre quien vino a sesionar el día de hoy. ¡Tu fuerza y valentía es un ejemplo para todos!”, señaló en la red.En medio de un debate con fuertes diferencias, la Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto destinado a regular el desarrollo de la industria del cannabis medicinal y del cáñamo industrial, con 155 votos positivos, 56 negativos y 19 abstenciones.Culminada la sesión, Latorre retuiteó comentarios de su compañera de bancada Pamela Verasay como fundamento de su rechazo. Verasay criticó el “marco regulatorio del proyecto” y sostuvo que, a través de la iniciativa, el Gobierno “avasalla las potestades de las provincias”, y “centraliza cuestiones sanitarias y económicas” que no le son propias.Jimena Latorre tiene cáncer desde hace dos meses cuando recibió la confirmación del diagnóstico luego de un análisis de rutina. El 26 de abril publicó una historia en su cuenta de Instagram en la que se la ve con la lengua afuera y la cabeza rapada, junto a su hermano que también decidió raparse para acompañarla. “Cuando tenés el mejor hermano del mundo”, escribió.La noticia se viralizó rápidamente. “Decidí hacerlo público por mi profesión que tengo cierta exposición. No creo que tenga que ser algo que debería que ocultar”, contó más tarde en una entrevista con Radio con Vos. Latorre ha manifestado que no dejará su trabajo ni se pedirá licencia.Latorre dijo entonces que “hay que hacer un trabajo de concientización y de acompañamiento de quienes están transitando esta enfermedad”. Recordó también una frase de su equipo médico ante la situación. “Mi oncóloga me dijo para cada problema hay una solución”, añadió.La foto con la que Jimena Latorre comunicó su enfermedad.- Los AndesEn declaraciones al medio mendocino Los Andes, Latorre recordó como tomó conocimiento. “Todo surgió por los chequeos que debía hacerme. Ya tenía realizado el PAP (Papanicolau) y la colposcopía, y faltaba que me hiciera la ecografía mamaria bilateral. En ese interín me palpé, encontré un bulto y pedí adelantar el turno de la ecografía”, expresó.Latorre recordó en esa entrevista la importancia de los exámenes rutinarios. “En la vorágine que vivimos todos, muchas veces no tenemos tiempo para hacernos los estudios, y solemos posponerlos porque creemos que pueden esperar. Pero muchas veces ese tiempo termina siendo crucial. Son muy importantes los controles periódicos “, indicó.