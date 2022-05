Boleta única: Diputados deberá tratar el proyecto en comisión

Durante la sesión especial en la Cámara de Diputados se aprobó el tratamiento del proyecto de boleta única en comisión. El debate en el recinto comenzó pasadas las 11:55, con el pedido de palabra de varios diputados de los espacios de oposición. El pedido fue presentado al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, quien tomo la decisión de unificar las dos sesiones especiales que habían solicitado para el mismo día junto con el Frente de Todos, con temarios diferentes.



El objetivo será además debatir proyectos propuestos por las bancadas del Frente de Todos (FdT) y Juntos por el Cambio (JxC) que abordan cuestiones referidas a los tratamientos para el HIV, el cannabis medicinal e incentivos para la construcción.



Al inicio de la sesión, la oposición pidió votar un emplazamiento para que se traten en comisión los proyectos de boleta única, ante la imposibilidad de abordarlos sobre tablas. La moción de tratamiento del proyecto de boleta única en la comisión de Asuntos Constitucionales, finalmente se aprobó con 132 votos afirmativos, 116 negativos y 3 abstenciones.



A media tarde de ayer, los jefes de las principales bancadas de la Cámara y las autoridades del cuerpo acordaron avanzar con la solicitud por la oposición para que se convoque a una única sesión especial para tratar la iniciativa que habían solicitado sobre Boleta Única Papel y los temas pedidos por el Frente de Todos sobre HIV, Cannabis Medicinal y fomento de la construcción.



El pedido para el tratamiento en el inicio de la sesión especial de este jueves fue realizado por Juntos por el Cambio, Interbloque Federal, Juntos Somos Río Negro y Avanza Libertad. Habían pedido una sesión para hoy al mediodía para tratar sobre tablas la iniciativa para instrumentar la boleta única de papel.



La decisión se adoptó en una reunión que mantuvieron ayer al mediodía en el edificio Anexo, donde acordaron enviar la nota a Massa que está firmada por los diputados de JxC Negri, Juan Manuel López (Coalición Cívica), Margarita Stolbizer y Emilio Monzó (Encuentro Federal), y Carla Carrizo (Evolución Radical).



En el caso de los proyectos de boleta única de papel, el arco opositor sabe que no conseguirá los dos tercios para que el proyecto se trate sobre tablas, requisito necesario porque aún no tiene dictamen de comisión. Por eso, la apuesta fue ganar una votación inmediata posterior en la que pedirán que el pleno del cuerpo emplace a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia para que inicien el tratamiento de la iniciativa. Esto es lo que hoy finalmente se decidió en el recinto.



Esa votación, que requiere mayoría simple, sí resultaría favorable a la oposición, por lo que en los próximos días deberían quedar constituidas las comisiones mencionadas. Ambas continuarán en manos de quienes las presidieron hasta diciembre: Asuntos Constitucionales para el pampeano Hernán Pérez Araujo y Justicia para el bonaerense Rodolfo Tailhade, los dos del oficialismo. Proyecto de boleta única: qué dice la iniciativa de consenso

Si bien los proyectos que vienen circulando en Diputados son ocho, el del legislador Florencio Randazzo lleva ventaja dado que cuenta con amplio apoyo del oficialismo y la oposición, tanto en Diputados como en el Senado, lugar donde también se presentó la iniciativa.



El proyecto de ley en cuestión, presentado en 2021, necesita primer modificar el Código Nacional Electoral. Este paso es fundamental porque allí ingresaría, en la normativa, el uso de la boleta única de papel en las elecciones de las categorías nacionales, es decir, presidente y vicepresidente, senadores y diputados nacionales, y parlamentarios del Mercosur, con todas las especificaciones.



La modalidad de la boleta única electoral ya rige con distintos matices en las provincias de Córdoba, Salta y Santa Fe. También se utilizó en los comicios municipales de San Luis y en las cárceles, además de ser instrumentada para el voto de los ciudadanos argentinos en el exterior.



"Los diversos bloques parlamentarios coincidimos en mejorar el sistema electoral y por eso hemos convocado a una sesión especial para tratar el proyecto", señaló el diputado Florencio Randazzo. Sobre los objetivos de la iniciativa dijo: "No sería necesario que se impriman tantas boletas, se reduciría el gasto en más de 1.000 millones de pesos".



En ese sentido, destacó que sólo en la provincia de Buenos Aires en la última elección "se destinaron más de 1.300 millones de pesos solo a la impresión de boletas". La idea es dar impulso y lograr un nuevo tipo de boleta de cara a las elecciones 2023.



"Entre las PASO y las generales se financiaron desde el Estado más de 1.000 millones de boletas, cuando con este nuevo sistema sólo harían falta para ambas elecciones apenas un poco más de 24 millones de boletas", explicó el diputado nacional en declaraciones radiales.



Además, hizo hincapié en los beneficios de modificar el régimen electoral y aseguró que la Boleta Única "es un sistema que evita la lista sábana, el negocio de los fiscales, el robo de boletas y le da seguridad a los votantes de que su voluntad popular va a ser plenamente respetada en las urnas".



Si bien la cara visible del proyecto es el diputado Randazzo junto a un grupo de legisladores de la oposición, la iniciativa contó con el apoyo desde las instituciones y ONG´s, como la Fundación Red de Acción Política (RAP), que contribuyó en dar a conocer y generar espacios de debate respecto a la modalidad de boleta única. Boleta única: cómo sería el nuevo diseño según el proyecto

El formato de boleta única que propone este proyecto de ley incluye todas las categorías para las que se realiza la elección; estará dividida en espacios, franjas o columnas para cada agrupación política que cuente con listas oficializadas, las cuales distribuirán homogéneamente. Dichos espacios, franjas o columnas deberán contener:



- El nombre del partido político o alianza: en el caso de las elecciones primarias, la denominación de la lista interna.

- La sigla, monograma, logotipo, escudo, símbolo, emblema o distintivo y el número de identificación de la agrupación política.

- La categoría de cargos a cubrir. Para el caso de Presidente y Vice: nombre, apellido y fotografía color. En la categoría senadores nacionales se deberá incluir el nombre y apellido de candidatos y fotografía color de las dos personas postuladas como candidatos titulares. Para el caso de los diputados nacionales, la boleta deberá incluir los seis primeros candidatos de la lista y la fotografía a color de los dos primeros candidatos titulares. - El mismo formato se aplica para los parlamentarios del Mercosur.