Cresto y Manzur firmaron convenios para obras en Entre Ríos

En la tarde del miércoles se realizó en la sede de ENOHSA un encuentro en el que el Administrador del organismo, Enrique Cresto, y el Jefe de Gabinete, Juan Manzur, firmaron convenios para municipios de Entre Ríos, Tucumán, San Luis, Mendoza, Salta y Córdoba.



En concreto, a través del Programa Argentina Hace se suman obras de agua y saneamiento gestionadas de manera articulada con las localidades de: San José, Villa Clara, San Benito, Diamante, Colonia General Roca, Concordia (Entre Ríos), Villa Quillinzo, La Cautiva (Córdoba), Guachipas (Salta), Juan Jorba (San Luis), Aguilares, Graneros (Tucumán) y Maipú (Mendoza). Además, con el municipio de General Las Heras, se firmó un convenio de obra a través del Programa de Asistencia en Áreas con Riesgo Sanitario (PROARSA).



Cresto y Manzur encabezaron el acto junto al Gerente General de ENOHSA, Alejandro Hoc, y el Jefe de la Delegación Norte Grande del Ente, Gerónimo Vargas Aignasse. También estuvieron presentes los diputados y diputadas nacionales Blanca Osuna, Tomás Ledesma, Mabel Carrizo y Marcelo Casaretto; el senador nacional Edgardo Kueider; los delegados territoriales de ENOHSA en Santa Fe -Roberto Meli-, Córdoba -José Ferrero-, y Entre Ríos -Nicolás Mathieu-; y el Gerente de ENOHSA Delegación Mesopotámica, Carlos Torres.



En la apertura del encuentro, Enrique Cresto manifestó su orgullo por estar "junto al Jefe de Gabinete firmando estos convenios que fortalecen las políticas públicas territoriales de agua, saneamiento y desarrollo de infraestructura que estamos impulsando junto al ministro Gabriel Katopodis y el presidente Alberto Fernández".



"Esta impronta federal que tiene el ENOHSA y que se manifiesta tanto en las ciudades grandes como en las pequeñas poblaciones es un fiel reflejo de cómo considera el Gobierno Nacional que debe llevarse adelante esta reconstrucción del país. Solo el desarrollo federal nos permite pensar en un futuro más justo y con mayores oportunidades para cada argentino y argentina", sostuvo el funcionario.



Paralelamente, explicó que "una premisa que hemos profundizado en este tiempo es acercar el Estado Nacional a las provincias y localidades, no solo a través de recursos e inversiones, sino también con asesoramiento técnico y acompañando la gestión de las obras que cada intendente o jefe comunal ha marcado como prioritaria para su lugar".



"Para nosotros es muy valioso que tengan como prioridad en sus agendas llegar al 100% de agua y por lo menos al 80% de cloacas. Esas son las obras que quedan para la posteridad, apuntan a las generaciones futuras, tienen un impacto positivo en el medioambiente y mejoran realmente la calidad de vida de las familias, asegurando su acceso a derechos que son indispensables", puntualizó.



En tanto, Manzur aseguró que "Enrique Cresto, como administrador del ENOHSA, en un muy corto tiempo y con una gran capacidad de gestión, pudo llevar adelante una tarea enorme. Eso nos consta a los que somos de otras provincias, porque conocemos la realidad de gestionar desde el interior del país".



"El estado debe generar las respuestas que necesita la gente que no tiene agua potable o cloacas, a través de inversiones que mejoren la calidad de vida de las argentinas y los argentinos. Hoy ya hay un futuro mejor para cientos de miles de habitantes del interior. Creo que cada vez la Argentina se hace un poquito más federal, y eso es para celebrar. En ese camino, Enrique tuvo un rol central", destacó el Jefe de Gabinete. Obras para Entre Ríos

A partir de los convenios firmados se concretarán nuevas obras por más de $472 millones en seis localidades entrerrianas. Las mismas surgen de las gestiones realizadas por autoridades locales junto al titular del ENOHSA.



En este sentido, vale destacar que previo a la firma de convenios, Cresto mantuvo un encuentro de articulación y trabajo con los legisladores nacionales Edgardo Kueider, Marcelo Casaretto, Blanca Osuna y Tomás Ledesma, junto a las y los presidentes municipales: Silvina Domé (Villa Clara), Gustavo Bastián (San José), Alfredo Francolini (Concordia), Juan Carlos Darrichón (Diamante) y Julio Kremer (Colonia General Roca). Además, estuvieron presentes los concejales de San Benito Pablo Buffa, Marcia Fabricius y Gabriel Olivera y el diputado provincial Jorge Cáceres. Allí, se habló de distintos temas vinculados a las obras en marcha en cada una de las localidades, como así también a la proyección de nuevos trabajos en conjunto.



Una vez culminada la jornada, el intendente de Diamante, Juan Carlos Darrichón, destacó la firma del convenio para la ejecución de la red de agua para el barrio Los Bretes y Paso del Rey, que demandará una inversión de más de $14 millones. Al respecto, contó que "es una obra en la que venimos trabajando hace bastante tiempo con el Administrador del ENOHSA y que le cambiará la vida a los vecinos y vecinas de un barrio que está alejado del centro de Diamante y en el que actualmente la gente toma agua de una vertiente. Esto nos da una magnitud de la importancia de lo que se está firmando hoy gracias al acompañamiento permanente de Enrique y nuestro gobernador Gustavo Bordet", agregó.



De igual manera, la intendenta de Villa Clara, Silvina Domé, definió como "un honor y un placer estar en ENOHSA en esta reunión con Enrique y su equipo". Sobre la firma del convenio para la construcción de filtros biológicos en la ciudad, con una inversión superior a los $43 millones, sostuvo: "Es una obra muy importante que va a suplir las lagunas cloacales de la localidad, que datan del año 1978. Muchas gestiones anteriores han tratado de sacar esta obra que ahora ha sido posible de la mano de Enrique".



En sintonía con sus pares, Exequiel Donda, intendente de San Benito, se refirió a la ampliación de la red cloacal San Benito este, a la que definió como "la obra más grande que hemos tenido en la localidad, con una inversión de más de $233 millones". Añadió luego que "esto va a alcanzar a un sector de la ciudad que al día de hoy no tiene este servicio fundamental, lo que genera grandes inconvenientes en su día a día. Dar esta solución a tantos vecinos y vecinas e ir acortando la brecha de infraestructura y servicios nos pone muy contentos. Agradecidos con Enrique y ENOHSA que siempre han tenido la mayor predisposición. Sin ellos no hubiera sido posible este proyecto que requiere una inversión equivalente a la mitad de nuestro presupuesto anual", fundamentó.



Por su parte, el intendente de Concordia, Alfredo Francolini, también se manifestó positivamente por "la firma de un convenio más impulsado por Enrique Cresto, que está impulsando obras para todas las localidades del país. Este gobierno que Alberto Fernández impulsa como federal lo está demostrando a partir del trabajo con todos los municipios del interior". Destacó el acompañamiento del Jefe de Gabinete y expresó que la segunda etapa de la obra de completamiento de las redes cloacales cuya firma tuvo lugar en la jornada de hoy, tendrá una inversión superior a los $24 millones y beneficiará a 500 familias. "Son obras necesarias para después hacer el asfalto como estaba programado por otro convenio que firmamos con el Ministerio de Obras Públicas. Muy agradecidos por todo lo que nos está dando Enrique y el Gobierno Nacional y Provincial. Estamos trabajando en forma conjunta y esto hace al crecimiento de agua y saneamiento en toda la ciudad", resaltó.



Además de los mencionados, también se suscribieron los convenios del plan municipal de agua potable para el barrio El Brillante, en San José, con una inversión de más de $33 millones; y la ampliación de la red de agua potable, perforación y tanque de Colonia General Roca, por casi $123 millones.



El senador nacional Edgardo Kueider, se expresó al respecto y destacó "la gestión de Enrique (Cresto) en este organismo que estaba desactivado y que a partir de la asunción de Alberto Fernández como Presidente y de Enrique como Administrador del ENOHSA, ha impulsado un frente enorme de obras en todo el país, con vocación federal, sin distinción de banderías políticas y priorizando las necesidades de los territorios". En la misma línea, el legislador opinó que "a dos años de gestión se hace un balance más que positivo" y destacó que "ENOHSA sigue firmando convenios e inaugurando obras en cada pueblo de Argentina y de Entre Ríos en particular, en el marco de este trabajo en conjunto que se realiza con el gobernador Gustavo Bordet y los intendentes, a pesar incluso de los obstáculos que ha tenido el gobierno desde que asumió con la deuda que dejó el gobierno anterior, la pandemia y la no sanción del presupuesto por los legisladores de la oposición", concluyó el legislador entrerriano.