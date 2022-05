Licencias por maternidad y nacimiento: Stratta prometió tratar el proyecto

Política UPCN impulsa un proyecto para ampliar las licencias por maternidad y paternidad

El secretario general de UPCN, José Allende, acompañado por miembros de la Comisión Directiva y un grupo trabajadores, asistió a la sesión de la Cámara de Senadores “para visibilizar la relevancia que para el sindicato tiene el tratamiento del proyecto de ley de Licencias por Maternidad y Nacimiento”.“La ampliación de las licencias parentales es una política que UPCN viene llevando adelante en todo el país”, informaron desde UPCN. En el mes de marzo, la senadora Flavia Maidana ingresó el proyecto que había sido presentado previamente en un acto en la sede gremial. La iniciativa fue derivada a la Comisión de Legislación General donde hasta ahora no ha sido tratada.La iniciativa extiende a 120 días la licencia por maternidad, y a 20 días la licencia por paternidad. Además, incorpora la licencia parental, por el término de 60 días.También incorpora el concepto de licencias parentales teniendo en cuenta la responsabilidad familiar compartida, contemplando las constituciones de familias no tradicionales. Además, se incorporan los términos gestante y no gestante, como así también lo que refiere a adopción y la licencia por lactancia y cuidado después del nacimiento.En línea con la posición que sostiene UPCN en todo el país, las provincias fueron modificando la legislación, excepto en Entre Ríos donde todavía se mantienen 90 días de licencia por maternidad y solo dos días de licencia por paternidad, constituyendo la única jurisdicción que mantiene esta situación.