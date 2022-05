El gobernador Bordet se reunió con la presidenta de la Fundación Conciencia

El gobernador Gustavo Bordet recibió a la titular nacional de la Fundación Conciencia, Beby Lacroze, con quien dialogó sobre las acciones que a entidad lleva adelante en la provincia."Fue un encuentro para formalizar los trabajos que se vienen haciendo desde hace tantos años en Entre Ríos. Fue una reunión muy rica. Nos dimos cuenta que conocen mucho Conciencia y que están con muchas ganas de trabajar en equipo", dijo Lacroze tras el encuentro realizado en el Centro Provincial de Convenciones, de Paraná, donde también participaron la presidenta de la Fundación Iapser, Mariel Ávila, y la directora de la Fundación Conciencia, Anabella Serignese, entre otras referentes de la entidad que posee sedes en diferentes localidades de Entre Ríos.Lacroze dijo además que el organismo tiene similares objetivos y misión que la provincia, y comentó: "Lo que queremos desde lo nacional, lo queremos también para la provincia. De hecho, en nuestra mesa directiva una vicepresidenta y una prosecretaria son de Entre Ríos, porque es Conciencia Federal y desde ese lugar trabajamos y experimentamos nuestra asociación".Luego expresó: "Estamos felices de poder tener esta reunión y de conocer la interioridad de lo que es el gobierno de Entre Ríos. Ver el compromiso, y lo que más nos llamó la atención, no sólo en esta sino en otras reuniones con ministerios de Entre Ríos, es la escucha activa que tienen. Realmente quieren y tienen el compromiso de trabajar para mejorar la provincia y a eso lo pudimos palpar".En tanto, la directora de la entidad, Anabella Serignese, explicó que la Fundación "es una asociación civil apartidaria que nació hace 40 años"; y agregó: "Lo que hacemos es trabajar para transformar vidas. Esto que parece un lema muy grande significa conocerse, desarrollar herramientas y habilidades en diferentes ámbitos, y trabajar con docentes, directivos, jóvenes y familias. No sólo para transformar la vida de manera individual, sino para transformarla de manera participativa en términos comunitarios. Ésa es la misión de Conciencia, tenemos sedes en todo el país, y la implementamos en programas".Por último, dijo estar muy contenta de Entre Ríos porque es una provincia done hace muchos años vienen desarrollando programas y trabajamos en muchas localidades.La Fundación Conciencia es una asociación cívica no partidaria, sin fines de lucro, centrada en la educación en valores, con presencia en todo el país, y brinda acompañamiento y fortalecimiento comunitario, a jóvenes y a familias.Tiene como ejes de trabajo promover espacios de acompañamiento, brindando herramientas y oportunidades para construir proyectos de vida y potenciar la inclusión educativa, social y laboral; promovemos la educación en valores y la participación ciudadana para colaborar en el desarrollo de una sociedad más justa y democrática; y acompañar el proceso de transformación de las comunidades promoviendo la participación activa de todos sus integrantes como sujetos de derecho.