Senado estableció que la redacción de sentencias deberá ser en lenguaje claro

La Cámara de Senadores aprobó y convirtió en ley la iniciativa de la diputada Paola Rubattino y de las diputadas Carina Ramos, Silvia Moreno, Mariana Farfán, Stefania Cora y Vanesa Castillo y de los diputados José Cáceres, Sergio Castrillón, Juan Pablo Cosso, José Maria Kramer, Néstor Loggio, Mariano Rebord, Leonardo Silva y Julio Solanas en revisión, por el que se modifica el artículo 456º del Código Procesal Penal de la Provincia, y que impulsa la redacción de sentencias en lenguaje llano.Al explicar la iniciativa y el trabajo en comisión de Legislación General, la senadora Claudia Gieco dijo que "el espíritu del proyecto persigue algo que ya se viene pregonando en otras legislaciones. Cuando hablamos de justicia, o lo justo, no podemos pensarlo de otra manera de que las comunicaciones que emita el Poder Judicial sean lo más claras y sencillas posibles, para poder ser comprendidas por el mayor número de destinatarios; sin que esto obste a mantener las formalidades y características propias del mensaje jurídico"."Estos mensajes conocidos como 'Sentencias' son los que van a modificar la vida de las personas. Entonces sin dudas y sobre todo en materia penal, debe resultar un mensaje claro y comprensible para el ciudadano no abogado, es decir para aquel que no posee conocimientos jurídicos", apuntó para luego señalar: "Resulta del proyecto que la iniciativa no estaría imponiendo una obligación al juez sino por lo contrario este podrá, en la medida que la complejidad del caso lo permita, redactar la sentencia en un lenguaje claro y sencillo, que pueda llegar a la mayor cantidad de personas posibles".En otro orden, durante el debate legislativo, las y los senadores dieron media sanción a un proyecto de ley de autoría del senador Armando Gay y de las senadora Claudia Gieco, Ester González, Flavia Maidana y Nancy Miranda, por el que se establece la obligación de los establecimientos que comercialicen juguetes en el territorio provincial, de presentar en un lugar visible para el público, preferentemente en los espacios donde éste tipo de productos esté exhibido, cartelería con la leyenda "Las armas de juguete pueden fomentar violencia. Desnaturalicemos los juegos bélicos. Eduquemos para la paz".Al pedir el voto de sus pares respecto a esta iniciativa que surgió a instancias de la edición 2021 del Senado Juvenil por parte de alumnos de la escuela concordiense NEA, el senador Gay sostuvo: "Queremos generar conciencia social de la importancia de educar en la paz y no en la violencia, desde la infancia y comprendiendo el enorme valor que tiene el juego simbólico y socializador en la formación de los niñas y niños".Este miércoles además, el Senado entrerriano dio media sanción a un proyecto de la senadora Flavia Maidana por el que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación a una fracción de campo en Don Cristóbal 2da, departamento Nogoyá, con destino a la ampliación y funcionamiento de la escuela Educación Agrotécnica 49 "Ara General Belgrano".En el mismo sentido, aprobó con media sanción el proyecto de Ley de autoría del senador Francisco Morchio (Gualeguay- Cambiemos), por el que se declara Área Natural protegida a la "Reserva Natural de Usos Múltiples Santa Adelina, Vida y Producción en la Naturaleza" ubicada en el Distrito Cuchilla – Puerto Ruíz, Departamento Gualeguay.El senador Morchio, al pedir la palabra, explicó los fundamentos de la iniciativa y pidió el acompañamiento a sus pares. "Se puede producir en armonía absoluta con la naturaleza", destacó en su alocución.Además se dio media sanción a una propuesta de ley de autoría de la senadora Claudia Gieco (Diamante- Frente Justicialista) y de la senadora Nancy Miranda (Federal- Frente Justicialista) y de los senadores Armando Gay (Concordia- Frente Justicialista) y Jorge Maradey (Gualeguaychú- Frente Justicialista), por el que se regula la fabricación, producción y comercialización de productos médicos en todo el territorio de la Provincia de Entre Ríos.Al hacer uso de la palabra, la senadora Gieco, miembro informante de la Comisión de Legislación General, reunida de manera conjunta con Salud, expresó: " La iniciativa fue presentada el año pasado luego de una exhaustiva agenda de reuniones con los principales actores sociales interesados en que esta regulación se convierta en realidad en nuestra provincia"."Este proyecto reconoce como antecedente un intento de legislar la temática allá por el año 2007. Fue en el seno de esta Honorable Cámara donde se debatió y discutió el proyecto del Senador Carlos Garbelino, logrando la media sanción en el año 2011 y luego fue remitido al archivo por la Cámara Baja. Así las cosas surge nuevamente esta necesidad impostergable. Hoy nuestra provincia sigue carente de regulación respecto de los productos médicos lo cual motiva esta propuesta que pongo a consideración del cuerpo, acercando un proyecto superador, adaptado a la realidad y actualidad que transitamos", expuso la Senadora.El proyecto de Resolución por el que se remiten al archivo los expedientes Nºs.: 19.264 y 12.068, teniendo en cuenta el transcurso del tiempo estipulado en la Ley Nº 3030 y sus modificaciones.El proyecto de Resolución, por el que se remite al Archivo el Proyecto de Ley contenido en los Expedientes Nºs. 11.385 y 11.652 Unificados, teniendo en cuenta el transcurso del tiempo estipulado en la Ley Nº 3030 y sus modificaciones.El proyecto de Resolución, por el que se remite al Archivo el Proyecto de Ley contenido en el Expediente Nº 11.955, teniendo en cuenta el transcurso del tiempo estipulado en la Ley Nº 3030 y sus modificaciones.Ingresaron al Senado una serie de proyectos enviados desde la Cámara de Diputados en revisión, para ser remitidos a las comisiones correspondientes. Asimismo, ingresó y fue enviado a la Comisión de Asuntos Municipales, el proyecto de Ley del senador Armando Gay y de sus pares Jorge Maradey, Horacio Amavet, Amilcar Genre Bert, y de las senadoras Nancy Miranda y Flavia Maidana, por el que se modifica el artículo 95º de la Ley Nº 10.027- Régimen Municipal.También en la sexta sesión ordinaria del Senado quedó aprobado el proyecto de Resolución de autoría del senador Juan Carlo Kloss (Paraná- Frente Justicialista), por el que se declara Personalidad Destacada de la Cultura a la "Asociación Civil Comparsa Marumba", por ser la primera comparsa de la provincia y pionera en el desarrollo cultural y turístico del carnaval."Marumba es la primera comparsa en formarse en nuestra provincia pero para los hasenkampenses es mucho más que una comparsa, es una cuestión de identidad cultural que fue construida colectivamente por cada habitante de la localidad, que nuclea a generaciones de familias", señaló Kloss al respecto.Luego apuntó: "El movimiento carnavalero nos ha demostrado que no hay fronteras, que es una herramienta de gran impacto social y promoción cultural, que demuestra que el género, la clase social y la edad no son barreras para el disfrute"."Hoy estamos para homenajear a todas las personas que en estos 50 años han transitado por ella y pusieron en manifiesto un trabajo artístico, laborioso y cultural para nuestra comunidad. Hoy Marumba tiene un papel protagónico y forma parte de nuestra historia", aseveró el legislador provincial.