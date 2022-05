En septiembre habilitarían el servicio ferroviario que une Paraná con La Picada

En la marco del, el presidente derecorrió este jueves la estación del ferrocarril de la capital entrerriana y ayer supervisó los apeaderos que se construyen para extender el servicio.Marinucci destacó a“el compromiso articulado entre el Estado nacional, provincial y los municipios”. En relación a la extensión del servicio ferroviario hasta La Picada, comentó que “fue una promesa que se hizo a la comunidad durante muchos años, y en 2020 con Meoni y Massa, pero la pandemia y distintas situaciones llevaron a que se demore, pero no se detuvo el avance esa obra”.En ese sentido, anunció que“Una alumna me decía que, para llegar a la escuela, si tenía clases a las 10, tenía que tomar un colectivo a las 6.30 porque el siguiente pasaba a las 11”, comentó. Somos un medio de transporte que genera condiciones de seguridad, confort, garantía de horarios”, destacó. Y agregó: “En el país trabajamos en la posibilidad de generar los nodos de transferencia tanto en vehículos de traslado de pasajeros como en los trenes de carga para la logística; y ese será un trabajo que seguiremos encarando con los municipios y las provincias para darle la posibilidad”., remarcó.Consultado a Marinucci por, éste acotó que “quienes coordinan la operación del tren Paraná-Colonia Avellaneda están conversando para adecuar los horarios a las necesidades de la comunidad”.Refirió, además, que Trenes Argentinos se encuentra “en proceso con Rusia y China para la adquisición de material rodante”. “Y se recuperan coches-motor que estaban en desuso porquecon condiciones de vía que no están adecuadas”. “Hay que hacer un relevamiento preciso y avanzar con esa inversión económica”, explicó.subrayó Marinucci.Por su parte, el ministerio provincial de Planeamiento, Marcelo Richard, reprodujo que el servicio ferroviario Paraná-La Picada “era una prioridad del gobernador, que gestionó con el ministro Meoni, y hoy es una realidad”.En relación a los dos nuevos apeadores para llegar al complejo educativo en La Picada, el funcionario ponderó que “la ampliación de este transporte de pasajeros implica una prioridad y en ese sentido trabajamos articuladamente con el gobierno nacional para hoy sea una realidad en Paraná”.El intendente Adán Bahl, por su parte, refirió que “el servicio (ferroviario) es complementario porque a diario trabajamos para mejorar el servicio de transporte”. Y celebró “que el gobierno nacional invierta sosteniblemente en Entre Ríos, en Paraná”. “Se busca mayor eficiencia para prestar el servicio actual y la inversión es muy importante para la seguridad y la comodidad de las personas que vienen a Paraná”, agregó.