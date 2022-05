Le entregaron el DNI a hombre que estuvo 30 años indocumentado

La ministra de Gobierno, Rosario Romero, y la responsable del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Marisol Merkel, encabezaron hoy la entrega del DNI a Adrián Andrés Yancovich, un hombre de 30 años, que nunca había sido inscrito en el Registro Civil.“Se trata de un programa nacional que es un logro de las políticas sociales y tiende a identificar a aquellas personas cuyos nacimientos no fueron inscriptos, que es la situación de muchos argentinos”, expresó la ministra Romero a, al resaltar que en Entre Ríos la situación estaba identificada parcialmente a través de una serie de trámites judiciales.Y amplió: “Nación desplazó este trámite del ámbito judicial y lo transformó en un trámite administrativo y se realiza con herramientas más sencillas en el Registro Civil”.En tanto, la responsable del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Marisol Merkel, dijo que “es una demanda que sentimos como Estado Nacional y tenemos que llevarla adelante de manera articulada con las provincias y los municipios; sabemos que todavía queda mucha gente que no pudo iniciar los trámites para tener su inscripción y así su identidad”.Por su parte, Adrían Yancovich, el hombre que accedió por primera vez a su DNI expresó que “quiero casarme bajo la ley; nunca pude hacer trámites, ni tener cosas a mi nombre, era un problema”.Consultado sobre por qué no contaba con su Documento Nacional de Identidad, expresó que “en la comunidad gitana se acostumbraba a vivir en carpas; entonces cuando mujer tenía familia estaba solo unos pocos días internadas en el hospital, luego cuando tenían en alta, las familias juntaban las carpas se iban a otro pueblo”.“No se acostumbraba a realizar trámites; hay muchos gitanos que les pasó lo mismo que a mí”, cerró.