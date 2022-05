Ley de Enfermería: ATE en estado de alerta por demora en la reglamentación

A más de seis meses de su sanción, el sindicato decidió declararse en estado de alerta ante la falta de avances en la reglamentación de la norma. “Es urgente que se convoque a una reunión donde asisten autoridades del Ministerio de Salud con la suficiente representación para avanzar en puntos concretos y no se siga dilatando la puesta en vigencia de esta ley”, manifestaron.



Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) señalaron que “si bien se realizaron reuniones para elaborar el proyecto de reglamentación de la Ley de Enfermería, éstas no están dando resultados concretos” y advirtieron que “desde el Ministerio de Salud no se toman las definiciones necesarias para que la reglamentación avance”.



Es por eso que desde el sector enfermería, pasados seis meses desde la sanción de la ley, definieron “declararse en estado de alerta en todo el ámbito provincial”.



“Es urgente que se convoque a una reunión donde asisten autoridades del Ministerio de Salud con la suficiente representación para avanzar en los puntos concretos y no se siga dilatando la puesta en vigencia de esta ley”, enfatizaron.



Cabe destacar que la ley se sancionó el 27 de octubre y se promulgó el 11 de noviembre del año pasado. (APF)