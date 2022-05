Cafiero adelantó que Argentina no acompañará la separación de Rusia del G20

El canciller Santiago Cafiero adelantó este martes que la Argentina no acompañará la propuesta de algunos países centrales de separar a Rusia del Grupo de los 20, durante su exposición ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado en donde defendió la política argentina frente a la invasión de Rusia a Ucrania.



"Argentina no acompaña separación de Rusia de G20. Creemos en el multilateralismo. Este foro que es estrictamente económico debe trabajar sobre las economías del mundo. Argentina no está de acuerdo en practicar multilateralismo sin países", explicó Cafiero.



Además, ante una pregunta del senador riojano de la UCR, Julio Martínez, el ministro indicó que la visita del presidente Alberto Fernández a su par ruso Vladmir Putin, a comienzos de febrero, en la que propuso que la Argentina fuera "puerta de entrada" de aquel país a Latinoamérica, fue por una cuestión "estrictamente comercial".



"Se tergiversó lo que el presidente Fernández le dijo a Putin. Era una cuestión comercial. Simplemente comercial. El sentido de la visita a Rusia fue el de un presidente que busca generar inversiones en la Argentina", aclaró Cafiero durante su visita a la Cámara alta.



Ante una veintena de senadores, el canciller recordó que "la relación comercial con Rusia es muy baja" y que ocurre lo mismo "con Latinoamérica".



"Ahí se inscribe lo que el Presidente plantea. Que Argentina sea puerta de entrada. Esto no tiene ningún contenido bélico ni armamentístico. Era estrictamente comercial. Lo que planteó el Presidente se inscribe en el plano comercial", insistió.



En ese aspecto evaluó que "la escalada que se daba antes de la visita del Presidente era de un conflicto preexistente". "La comunidad internacional estaba haciendo esfuerzos para que esa escalada no llegara a una invasión como la que vemos hoy. El presidente Fernández fue el 2 de febrero; (el presidente de Francia, Emanuel) Macron fue a la semana siguiente y se sentó en la misma mesa", recordó.



Respecto a la situación del exvicecanciller Carlos Foradori, tras las revelación del exviceministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Alan Duncan y ante una pregunta de la sesnadora del Frente de Todos, Eugenia Duré sobre si el pacto Foradori-Duncán se encuentra vigente, Cafiero ratificó que se está investigando el acuerdo, más allá de la situación de Foradori, porque el mismo no cumplía con la coherencia de la política exterior argentina sobre Malvinas.



"En otros gobiernos, hubo una banalización de la causa Malvinas", agregó el canciller, al mencionar por ejemplo la suspensión del vuelo turístico de San Pablo a las islas, habilitado durante la gestión de Mauricio Macri.



La senadora de Juntos por el Cambio, Carolina Losada, le preguntó si había "alguna propuesta o algún plan de realizar un acuerdo bilateral con Alemania respecto de la energía".



"Argentina tiene posibilidades de ser un proveedor estable de alimentos y de energía. Debemos desarrollar infraestructura para exportar energía, no son proyectos que se hagan de la noche a la mañana. Estamos haciendo un gasoducto que hace muchos años no se hace", le respondió el canciller.



En otro orden, el canciller escuchó objeciones por el manejo de las restricciones en la pandemia respecto a los vuelos al exterior y a la circulación de los ciudadanos.



"Me tengo que poner de nuevo el traje de jefe de Gabinete. Pero el tiempo que se tomó en cuanto a las restricciones de circulación, que era el único mecanismo que se conocía para detener al virus, se usó para fortalecer un sistema de salud que hubiera colapsado", aseveró.



En ese sentido, agregó que "el impacto de la pandemia para Argentina fue muy duro: tenemos más de 126 mil muertos" a raíz del coronavirus. "Pero tendríamos que haber hecho lo mismo si tocara hoy de vuelta", sentenció.



Cafiero también indicó que "un primer desafío de la política exterior es recomponer las herramientas necesarias para generar flujos comerciales que le permitan a la Argentina recuperarse de la caída económica de la pandemia", explicó sobre el Comercio Exterior y la necesidad de que Argentina sea atractivo para las inversiones extranjeras.



Además, destacó como prioridades de su cartera la integración regional a través del Mercosur y la causa Malvinas.



La senadora de Juntos por el Cambio, Carolina Losada, le preguntó si había "alguna propuesta o algún plan de realizar un acuerdo bilateral con Alemania respecto de la energía".



"Argentina tiene posibilidades de ser un proveedor estable de alimentos y de energía. Debemos desarrollar infraestructura para exportar energía, no son proyectos que se hagan de la noche a la mañana. Estamos haciendo un gasoducto que hace muchos años no se hace", le respondió el canciller.



Cafiero también indicó que "un primer desafío de la política exterior es recomponer las herramientas necesarias para generar flujos comerciales que le permitan a la Argentina recuperarse de la caída económica de la pandemia", explicó sobre el Comercio Exterior y la necesidad de que Argentina sea atractivo para las inversiones extranjeras.



Además, destacó como prioridades de su cartera la integración regional a través del Mercosur y la causa Malvinas.



El funcionario fue convocado por la comisión que encabeza el oficialista Adolfo Rodríguez Saá a finales de marzo. El requerimiento había sido hecho por las senadoras del oficialismo Silvina García Larraburu (Río Negro) y de la oposición Lucila Crexell (Neuquén), quienes pidieron la intercesión de la Cancillería con la República de Chile para agilizar el paso de personas y mercancías por los pasos limítrofes con el vecino país.



Antes de ingresar al Salón Illia, en el que lo esperaba una decena de legisladores, Cafiero mantuvo un breve encuentro con los jefes del interbloque del Frente de Todos, José Mayans y Anabel Fernández Sagasti, y con la titular del bloque de Unión Ciudadana, Juliana Di Tullio.