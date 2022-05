El Senado analizará proyecto para levantar secreto bancario, fiscal y bursátil

Fue presentado en conjunto con la iniciativa que busca pagar la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI).



El encuentro de las Comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda para tratar este tema está convocado para este jueves 5 de mayo desde las 11, en el Salón Arturo Illia del Palacio Legislativo.



"Esta semana se insistirá en comisión con el tema del secreto fiscal, bancario y bursátil para levantarlo en condiciones especiales: en el caso de que se vea existencia de delito o presunción. No será para un esquema general", aclaró Mayans al finalizar la reunión de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas.



El proyecto sobre el levantamiento del secreto bancario, fiscal y bursátil le permitiría a los fiscales a cargo de la investigación del dinero fugado de la Argentina no tener que esperar la autorización de un juez para acceder a esa información.



La iniciativa había sido presentada a principios de abril por el oficialismo. Tras una semana de debate, el proyecto para cancelar la deuda con el FMI utilizando los fondos de argentinos en el exterior no declarados obtuvo dictamen.



Pero el otro expediente quedó para seguir siendo estudiado, según había adelantado el oficialista neuquino Oscar Parrilli en la jornada en la que fue dictaminado el proyecto de la deuda.



"Estamos trabajando para tratar todo junto la semana que viene. Este jueves se emitirá despacho para asociar ambos expedientes", añadió Mayans.



Télam.