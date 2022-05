Goyeneche sobre avance del jury: “El resultado será favorable a nuestra postura”

“Nos fue muy bien, todos los testigos dijeron la verdad de lo que venimos manifestando, que no había ningún motivo para que yo no estuviera en la causa”, expresó a Elonce, la suspendida fiscal Anticorrupción y procuradora Adjunta de la provincia, Cecilia Goyeneche, quien el lunes comenzó a ser juzgada por supuesto mal desempeño, incumplimiento de los deberes de funcionaria pública y graves desórdenes de conducta.



Este martes, el debate comenzó a las 16 horas y para la jornada estaba prevista la declaración de cinco testigos, entre ellos, los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Arramberry, y el esposo de la acusada, Sebastián Orlando Bertozzi.



“Me encantaría que todas las personas puedan ver el juicio para que cada uno llegue a una conclusión particular. Claramente, es un resultado que es favorable a nuestra postura”, señaló antes de ingresar a Tribunales.



El reproche a Goyeneche se centra en la no excusación en la causa de los contratos en la Legislatura por parte de Goyeneche en función de la relación comercial que tuvo con uno de los imputados, el contador Pedro Opromolla.



El tribunal que la juzga, el Jurado de Enjuiciamiento, está presidido por Verónica Mulone, que representa al Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, y lo completan los vocales del STJ Gisela Nerea Schumacher, Daniel Omar Carubia y Juan Ramón Smaldone; el senador Armando Luis Gay y el diputado Gustavo Zavallo, ambos del Frente Creer; y Gonzalo García Garro, por el Colegio de la Abogacía. La acusación correrá por cuenta de un fiscal ad hoc, Gastón Justet.