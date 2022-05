“No tanto gre, gre, para decir gregorio…”: expone el abogado Rubén Pagliotto

El abogado y ex presidente del Colegio de la Abogacía Seccional Paraná, se manifestó sobre el avance del jury, a la Fiscal Cecilia Andrea Goyeneche, que comenzó este lunes en la capital entrerriana.



Texto completo



“NO TANTO GRE, GRE, PARA DECIR GREGORIO…”



Por Rubén A. PAGLIOTTO (*)



La Procuradora Adjunta y Fiscal Anticorrupción, Cecilia Andrea GOYENECHE, fue acusada ante el JURY de ENJUICIAMIENTO de cargos muy concretos, claros y sostenidos con numerosa, variada y contundente prueba de cargo, por los Abogados del Foro Local, Dres. Rubén PAGLIOTTO y Guillermo MULET, los mismos que hace años, cuando los Procuradores García y Goyeneche dormían la siesta, denunciaban a funcionarios por graves casos de corrupción administrativa.-



En lugar de ocupar las 24 horas del día y los siete días de la semana en operaciones mediáticas de pésima factura comunicacional e intelectual por medios nacionales y algunos, muy pocos, locales; escudarse bajo ignotas asociaciones de fiscales y varios etcéteras; mentir alevosamente; distorsionar la verdad; tergiversar los hechos históricos (verdad real o material) y confundir ex profeso al ciudadano de a pie, por respeto a sus conciudadanos y a la propia investidura que hasta hoy detenta, debería ocupar todo ese tiempo, como mujer del derecho que es, en ir al grano y, como ella mejor que nadie sabe y conoce, defenderse concreta y puntualmente de los cargos que les hicieron abogados de la matrícula ante el Jurado de Enjuiciamiento, sobre situaciones, sucesos y hechos por ella protagonizados que constituyen derechamente mal desempeño e incumplimiento funcional y graves desórdenes de conducta.-



Los mismos se resumen de esta manera y de ellos debe defenderse, a saber:

1.- Callar ominosamente la previa relación o vínculo comercial (en rigor, compartían en copropiedad dos bienes inmuebles, emplazados en calles La Paz y 9 de Julio, de Paraná) y/o de amistad que mantenían de años, ella y su esposo con el imputado Pedro OPROMOLLA.-



2.- Una vez que salió a la luz la existencia documentada de esta copropiedad sobre dos (2) inmuebles, NEGARLA EXPLICITAMENTE en una audiencia pública en el mes de Diciembre de 2018 ante la jueza del Tribunal de Juicio y Apelaciones, Dra. María Carolina CASTAGNO, bajo la estridente y lacónica frase: “ES FALSO SU SEÑORIA”, agregando más tarde la iracunda fiscal (eso se escucha en la grabación): se trata de una “furibunda campaña de desprestigio de las Defensas..., aseguró Goyeneche...) y amenazar al Dr. Miguel A. CULLEN, a quien le dijo a viva voz, delante de varias personas, entre ellos periodistas de medios locales, “que no sabía lo que le esperaba” (o algo por el estilo) y antes al Dr. Leopoldo CAPPA, con la soberbia que caracteriza a la Procuradora, a quien mandó a estudiar…).-



3.- Por qué razón o motivo plausible a menos de un mes de sucedido ésto, la impoluta y transparente fiscal Anticorrupción CEDE a su joven sobrina Maricel GOYENECHE el Inmueble (su 50%) de calle 9 de julio (en el que Goyeneche y su socio Opromolla cobraban la mitad del alquiler mensual en el estudio INTEGRAL ASESORÍA (dentro del cual funciona el Estudio Contable OKO) de calle Misiones 276 a través del corredor inmobiliario imputado en la causa Contratos Renato Jesús MANSILLA).- Es muy probable, creemos, que, en rigor, se trate de una burda SIMULACION para zafar de la comprometida situación que objetivamente empeoraba día a día para la mendaz y ocultadora fiscal “Anticorrupción”.-



4.- Que expliqué por qué abusando grosera e inexcusablemente de poder, maltrató de un modo bochornoso al testigo (moto mandado o cadete del estudio) Mario DEILOFF, a partir de que señaló al cónyuge de Goyeneche, Cr. Luis Sebastián ORLANDO BERTOZZI (los dos apellidos se consignan con mayúsculas para no confundirlos con los nombres de pila del amigo y socio de Pedro Opromolla y otros integrantes de OKO e INTEGRAL ASESORIA), como integrante del Estudio, donde también el cadete indicó que a instancias de Opromolla suscribió un contrato con la legislatura. Goyeneche, en un ataque de arbitrariedad e iracundia incontenible, maltrató a DEILOFF de modo ostensible, tal como da cuenta la grabación oficial que se adjuntó como prueba objetiva con la denuncia ante el JURADO DE ENJUICIAMIENTO y, al día siguiente, extremando y exorbitando al máximo el ejercicio abusivo del poder de Procuradora y Fiscal Anticorrupción de Entre Ríos, consigue una orden de allanamiento de la vivienda de Mario DEILOFF y allí mismo se le secuestra el celular. Cómo explica Goyeneche, sin apelar a mentiras como las que nos tiene acostumbrados, que le haya preguntado al cadete DEILOFF si alguien le había indicado que señale e individualice a Sebastián Orlando como integrante del Estudio (lo que también consta en la videograbación provista por el Poder Judicial).



Que responda esas cuatro preguntas solamente, y si le da el cuero y la cara, que explique: por qué razón o motivo dividieron la causa CONTRATOS TRUCHO DE LA LEGISLATURA en dos capítulos, por lo cual, contrariando la lógica investigativa más elemental, primero se investigó a los niveles de personal bajo a medio, sin haber hecho siquiera una mínima mención a los legisladores que, como se sabe, detentaron los CARGOS CON MAYORES RESPONSABILIDADES POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS, tal como dan cuenta específicas normas al respecto, que existen desde antes a que se descubran las maniobras en investigación y sin perjuicio de lo explicado con lujo de detalles por el Sr. Sergio CARODOSO, Director Administrativo Contable de la Cámara de Diputados de Entre Ríos (leer con detenimiento esta declaración donde este funcionario, propuesto por el Dr. Emilio FOUCES, uno de los letrados defensores, declara y explica con lujo de detalles cómo es el funcionamiento de las Cámaras en este aspecto y los distintos niveles de responsabilidad en todos y cada uno de los nombramientos de personal en la legislatura a través de contratos, con lo cual es literalmente IMPOSIBLE que a esta altura de la soirée no haya uno solo legislador (diputado o Senador) o Vicegobernador imputado.-



Con lo cual, queda más que claro y al desnudo, que a la Procuradora Adjunta y Fiscal Anticorrupción (int.) Cecilia Andrea GOYENECHE no se la denuncia ante el JURY por lo que investiga, sino por lo que no quiere investigar junto a su superior inmediato y autor intelectual de esta patraña de impunidad, Jorge Amílcar Luciano GARCÍA.-



(*)Rubén A. PAGLIOTTO. Abogado denunciante ante el Jury de Enjuiciamiento de Entre Ríos. Jurado Técnico del Consejo de la Magistratura de Entre Ríos. Ex Presidente de la Sec. Paraná del CAER.-