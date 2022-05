Sin acuerdo por el proyecto, se vuelve a demorar la ley de alquileres

La idea inicial era debatir el tema antes de fines de abril, pero ante la imposibilidad de alcanzar acuerdos se había pasado para esta semana, algo que tampoco se logró.



Por esa razón, mientras se sigue intentando un consenso, este martes se convocó a la comisión de Legislación General para el próximo miércoles 11 de mayo a las 14.



En el temario del cuerpo que preside la oficialista Cecilia Moreau, se incluyeron veintitrés proyectos sobre alquileres con estado parlamentario.



El objetivo del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio es alcanzar un dictamen unificado, lo que facilitaría una aprobación en el recinto.



Sin embargo, por las diferencias que existen entre ambos espacios, no se descarta que finalmente se firmen dos dictámenes, uno por la mayoría y otro por la minoría, un escenario que haría más complicada la sanción de una ley.



El oficialismo y la oposición coinciden en que la norma que entró en vigencia en junio de 2020 no funcionó como se esperaba y terminó perjudicando a los inquilinos, pese a que su intención era beneficiarlos.



No coinciden en dos puntos centrales y que por estas horas traban las negociaciones: la duración de los contratos (dos o tres años) y los plazos entre una actualización y otra (un año o seis meses).