Ayelén Acosta: “Paraná tiene un futuro enorme y necesita cambios estructurales”

La diputada provincial de Juntos por el Cambio, Ayelén Acosta, sostuvo que se siente “parte de un equipo, que es el del cambio”, al tiempo que sostuvo que entendió que “la herramienta para cambiar las cosas es la política”. En ese marco, destacó enque entendió “lo que Mauricio Macri y el PRO motivó que es comprometernos cada vez un poco más por la Argentina, por nuestra provincia y en este caso por Paraná”.“En Entre Ríos estamos apoyando al diputado nacional Rogelio Frigerio y pidiéndole que lleve adelante la iniciativa para ser una alternativa para la gobernación”, expresó. Y admitió que están “trabajando en una alternativa para Paraná. No sé si seré yo la candidata a intendenta, si creo que tenemos que ponernos a disposición y que los vecinos elijan quiénes son las mejores alternativas. Para eso conformamos un espacio que es Juntos por Paraná. La prioridad es el proyecto, hacia dónde queremos llevar a Paraná, antes que imponer un nombre específico”.Consideró que “es bueno” que haya muchos potenciales candidatos en Juntos por el Cambio, porque “significa que estamos creciendo” para que el ciudadano pueda elegir la mejor opción.“Paraná es una ciudad hermosa. El que viene se enamora. Tiene un futuro enorme para potenciar, sobre todo en el turismo, aprovechando nuestro río y nuestra gente. Hay que descentralizar y expandirnos, potenciando nuestros barrios, emprendedores y pymes, para generar más trabajo y empleo, porque por ahí la mayoría de los paranaenses viven del empleo público”, se explayó sobre sus ideas durante el programaAdemás, consideró que “si pensamos en trabajar en el municipio debemos hacerlo en conjunto con la provincia en materia de seguridad, porque es algo que preocupa a todos los vecinos. Hay que dejar de mirar para otro lado en cuanto al narcotráfico y la droga”.Además, cuestionó que “la mayoría de los gobiernos que han pasado pusieron su cabeza y el presupuesto de la provincia en potenciar la Costa del Uruguay y la Costa del Paraná ha sido olvidada, por lo que tenemos que revalorizarla”.Acosta dijo que “el intendente una vez que llegue debe tener contacto y nutrirse de los vecinos y de la participación ciudadana. Lo fundamental es trabajar en los cambios estructurales, entre los que citó agua, cloacas, asfalto e iluminación que genera salud, mejor calidad de vida y dignifica a los barrios”.“Hay que marcar prioridades. Para pensar en una ciudad turística, tenemos que trabajar sobre los problemas estructurales, porque si tenemos problemas con los caños rotos un fin de semana, no estamos en condiciones de recibir turismo”, declaró.Al ser interrogada por el conductor Cristian Bello sobre la interna partidaria y su relación con Emanuel Gainza, sostuvo que mantiene diferencias. “Nos iniciamos juntos en el PRO, pero hace tiempo no coincido con la forma en que él lleva adelante la política”, expresó.