Tras el reclamo de Perotti, Nación enviará 300 gendarmes a Rosario

Con las cifras de muertos por violencia criminal más altas de la historia, Omar Perotti y Pablo Javkin fueron en pedido de auxilio a la Casa Rosada y se trajeron la promesa de 300 nuevos hombres y el nombramiento del comandante para el destacamento de Gendarmería nacional que ya funciona parcialmente en Rosario para los próximos 30 días. El gobernador provincial y el intendente de Rosario tuvieron una reunión intensa de una hora y veinte minutos en el despacho del presidente Alberto Fernández, donde también participó el ministro de Seguridad Aníbal Fernández.



Alberto Fernández se comprometió, además, a impulsar en el Congreso de manera urgente un proyecto de ley que enmiende en parte el fallido proyecto de Reforma Judicial que obtuvo en su momento media sanción en el Senado nacional, pero que luego perdió estado parlamentario en Diputados. La oposición bloqueó su tratamiento, y el oficialismo no consiguió el número para impulsarlo. Ahora, legislados santafesinos, con el apoyo de la Casa Rosada, promoverán un nuevo proyecto, más pequeño y de pretensiones más modestas, pero muy determinante para la provincia de Santa Fe, ya que resolvería el crónico problema de la falta de juzgados federales en la provincia de Santa Fe.



Según señaló el gobernador, y asintió a su lado el intendente Javkin, “los legisladores santafesinos – de todos los colores políticos- le darían el aval a la nueva intentona reformista de la justicia que emprenderá el Ejecutivo nacional”.



La audiencia se produjo apenas 24 horas después del duro diagnóstico que hizo Perotti en la apertura de sesiones de la Legislatura provincial, el domingo 1º de mayo. Donde reclamó abiertamente un mayor involucramiento del Gobierno nacional. La relación del Gobierno nacional, en el tema seguridad, con Santa Fe, atraviesan momento de tensión: hace apenas dos semanas, y ante los reclamos santafesinos, el ministro de Seguridad Aníbal Fernández desmintió al gobernador en relación a un supuesto incumplimiento de promesas en la que habría caído la Casa Rosada.



Este lunes por la noche esa tensión parece haber quedado despejada, y en un barajar y dar de nuevo, nación, provincia y municipio, se mostraron unidos (y organizados) para dar la batalla que más atormenta a los rosarinos: la violencia criminal con inspiración narco.



“El presidente ha señalado en varias oportunidades que no puede permitir que estos hechos de violencia suceden en el territorio nacional. Por eso estamos hoy acá, necesitamos una mayor presencia de fuerzas federales en nuestras ciudades, una mejor distribución de esa fuerza en el territorio, y la definitiva instalación de un destacamento permanente de Gendarmería nacional”, explicó Perotti minutos después de la reunión en el despacho presidencial.



“También nos llevamos el compromiso del presidente del tratamiento de un proyecto de ley para el refuerzo la creación de juzgados federales para la provincia de Santa Fe”, abundó el gobernador.



“Tenemos un proyecto específico de diputados y senadores de todos los partidos de la provincia trabajando en una ley aplicable directamente a la provincia de Santa Fe. La nación argentina debe entender que no podemos permitir que se expanda el problema de la violencia narco en Santa Fe al resto del territorio nacional”, concluyó.



Por su parte, el intendente Pablo Javkin expresó que la explosión de asesinatos en la ciudad se produce por “una conjunción de hechos, donde mucho tiene que ver el funcionamiento de las organizaciones delictivas con personas detenidas y desde las cárceles, y también con la necesidad imperiosa de urbanizar los barrios más desfavorecidos de la ciudad. Todo esto se habló con el presidente, y hay una decisión de dar respuestas”.



“La determinación de establecer un comando de Gendarmería y de distribuir de un modo más eficiente a las fuerzas de seguridad nos permitirá obtener mejores resultados respecto del esfuerzo que se está haciendo, y que no luce como debiera”, completó.