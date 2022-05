Libertarios y demócratas: “No debemos hacernos sombra, el trabajo es gigantesco”

El sábado 23 de abril el Partido Demócrata realizó un acto en Mendoza, donde hizo público su apoyo a nivel nacional al diputado nacional Javier Milei como candidato a Presidente.



La particularidad de este acto es que, por primera vez desde la declaración pública de sus ambiciones presidenciales, Milei “dio su apoyo al armado en Entre Ríos, en la figura del presidente del Partido Demócrata entrerriano, Sebastián Iglesias, y al promotor del Partido Libertario en la provincia, Juan Martín Erro”, relataron los mismos dirigentes en diálogo con el programa Quién Dice Qué.



“Milei elige al Partido Demócrata como la estructura vertebral de su armado a nivel país. La estructura pide que trabajemos junto a los Libertarios, o sea acá en la provincia junto a Juan Martín Erro. Y tener los brazos abiertos a todos aquellos que se quieran acercar a nosotros. Estamos en total acuerdo a formar un gran bloque”, contó Iglesias.



Erro contó que el partido en la provincia “está en un proceso de construcción. Para que se constituya un partido político se necesitan 4000 adhesiones y 4000 afiliaciones”.



“El sello provincial es el Partido Demócrata que es un brazo del Partido Conservador Popular; son los mismos ideales. Estamos esperando la audiencia del Juzgado, parque nos de el ok para el cambio de nombre”, destacaron.



Y de la misma manera, Erro puntualizó: “La idea es como dice Melei es que todas aquellas organizaciones que tengan en énfasis la libertad, acompañarlo en todo lo que es la ‘libertad avanza’, y formar un equipo fuerte en la provincia en el cual obviamente está el Partido Libertario que defiende lo que son intrínsecamente las ideas de Javier Milei”.



“Como jóvenes tenemos un contexto muy difícil en Argentina, no tenemos oportunidades de trabajo, de invertir, de progresar. El dicho entre nosotros es ‘irnos del país’, está como opción Nueva Zelanda, Australia. Las ideas de derecha son de sentido común, son las que aplican los países para progresar, para que se pueda invertir. Los jóvenes queremos un cambio, porque hemos sido decepcionados de la clase política actual, buscamos algo renovador, nuevo y algo que diga en forma concisa lo que necesita la Argentina, Entre Ríos, para salir adelante. Desde nuestro punto de vista, si es de otra manera, está todo muy complicado”, aseveró Erro.



Iglesias mencionó que están trabajando “en todos los departamentos” y que buscan “presentar un candidato para la gobernación”.



Erro, por su parte aportó que buscan “potenciar los dos grupos de trabajo. No debemos hacernos sombra, el trabajo es gigantesco en toda la provincia. Este es un espacio que recién se está creando”.



Para el Partido Libertario la provincia debería tener “eficacia, poner énfasis en los recursos públicos, en reconocer que los funcionarios son servidores del pueblo y no al revés. Me imagino un gobierno federal que se enfoque a tener una provincia autosuficiente en recursos y reformas. Tenemos mucho para trabajar y potenciar”.



“Hoy lo que necesita Argentina y en nuestro caso, Entre Ríos, es tener un Estado financiable, y que el ajuste recaiga en los políticos y en la obra pública, y no en la gente. En segundo lugar, una rebaja de impuestos, para que la gente pueda trabajar, producir, crecer, y Tercero, reformas para mejorar los servicios que brinda el Estado”, apuntaron.



“Hay varias personas y agrupaciones que están armando para Milei, van a ser bienvenidas. El armador es el Partido Demócrata que él eligió a nivel nacional”, apuntó iglesias.



