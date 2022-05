Viola: “El Estado debe ser un facilitador para aquellos que crean empleo”

La ex diputada y referente de Juntos por el Cambio, María Alejandra Viola, estuvo en el programa Quién Dice Qué, de Elonce, y señaló que “los que trabajamos en política entendemos que es necesario no perder el contacto con la realidad, estar cerca de las necesidades de la provincia. Nos vemos comprometidos e interpelados por la realidad que vivimos. La provincia tiene una diversidad de problemas estructurales que llevan años sin resolverse. Nos ocupa a los partidos políticos estas posturas que son de largo plazo. Debemos debatir problemas que nunca se resolvieron”.



“Tenemos un segmento que prácticamente quedó excluido del sistema, que no puede pagar impuestos. De lo único que puede depender es de un subsidio. El otro segmento de la sociedad está cansado de pagar impuestos, ya bajó los brazos para invertir o producir”, dijo.



Este domingo realizaron un encuentro en el marco del Día del Trabajador y compartieron un locro. “Sentíamos que estaban bien presentes y marcados estos dos segmentos. Hay gente que no pierde las esperanzas de que podemos generar un espacio para el progreso y trabajo. El otro segmento da trabajo, pero está agobiado por el estado, que no le genera las condiciones para producir. Hay que estar cerca de la necesidad”, dijo.



“Hay que generar espacios y propuestas. Nosotros estamos con Frigerio, lo propusimos como candidato a diputado nacional y hoy estamos en vistas al armado del 2023. Falta mucho. Es un espacio abierto, pero trabajamos todos con los mismos valores. En Entre Ríos estamos como oposición, en algunas ciudades nos toca gobernar. El objetivo es siempre generar políticas que le resuelvan los problemas a la gente”, agregó.



Asimismo, indicó que “todo gasto que tiene el estado que no da los resultados esperados se tiene que eliminar. Por ejemplo, ahora se piensa en nuevos impuestos, con fines determinados. Si uno le pide un esfuerzo a la ciudadanía y que va a ir para tal objetivo, que ese objetivo se cumpla, sino que se elimine. Hemos impugnado leyes que van en contra de la constitución provincial” y agregó que “el estado debe generar incentivo al que crea”.



Consideró que “las ideas, debatiéndolas, pueden generar acuerdos y coincidencias”.