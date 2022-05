Inauguraron el nuevo edificio de la escuela secundaria de Enrique Carbó

El gobernador Gustavo Bordet inauguró este lunes en Enrique Carbó, en el departamento Gualeguaychú, el nuevo edificio para la escuela secundaria Nº 4, Genoveva Gómez, que demandó 120 millones de pesos. Además, entregó nuevas viviendas de IAPV y firmó el contrato de obra del puente en la ruta provincial 19, sobre el río Gualeguaychú.“Quiero transmitirles el compromiso de nuestra gestión con la educación y el compromiso con la tarea que realizan los docentes", dijo Bordet al inaugurar el edificio para la nueva escuela secundaria creada esa localidad del departamento Gualeguaychú.Junto a la vicegobernadora Laura Stratta y al intendente Rodolfo Romero, el gobernador también firmó el contrato con la empresa adjudicataria para el puente en la ruta provincial 19, sobre el río Gualeguaychú. Esta obra se ubica en el denominado Paso El Cinto, tiene una longitud de 400 metros y un presupuesto de 625 millones de pesos. Asimismo el mandatario entregó un aporte al municipio para concluir las obras en el cementerio.“Trabajamos en conjunto con el intendente lo que nos ha permitido poder hacer obra importantes para la ciudad como fue el acceso nuevo en su momento, y ahora la entrega de 10 viviendas y la inauguración del establecimiento educativo del nivel secundario que ha quedado realmente magnífico y que mejora sustancialmente la calidad educativa. También firmamos el inicio de obra de 17 viviendas más que estarán empezando este mes y otras 19 viviendas más por el programa nacional Casa Propia para Enrique Carbó, con lo cual estaremos completando un núcleo de unidades habitacionales realmente muy importante”, resumió el gobernador.También destacó la obra para la atención de salud que construye el municipio para el cual el gobierno provincial realizó aportes y expresó: “Trabajamos en conjunto con el municipio y el trabajo que hizo la intendencia ha sido formidable para poder tener atención primaria con derivaciones desde esta localidad”, dijo tras recorrer la obra del centro de salud Enfermera Juana Elsa Morel (Hospitalito).El mandatario también se refirió a las reuniones mantenidas en esa localidad por los ministros con autoridades locales y comentó: “Nosotros estamos para inaugurar obras pero también para estas reuniones de trabajo donde surgen nuevos emprendimientos que necesita el municipio y nuevas acciones de gobierno que haremos en conjunto entre la provincia, el municipio y también el gobierno nacional que está ayudando mucho en este proceso”.En su discurso en el acto central realizado en la escuela, el gobernador Bordet manifestó su satisfacción por la inauguración del nuevo edificio escolar y afirmó: "Quedé sorprendido por la calidad de la construcción, por estar en este salón tan grande que sirve para reunir a toda la comunidad educativa, en un edificio que tiene laboratorio, biblioteca y un playón deportivo. Esto va a venir a poner justicia para que por primera vez en Enrique Carbó haya una escuela secundaria; y esto se logra cuando hay una comunidad educativa y un municipio que impulsan este tipo de obras", destacó el mandatario.Mencionó su experiencia "de alguna vez haber sido profesor en una escuela secundaria, en mi ciudad, que era una escuela en la que estábamos de prestado dentro de una universidad. Luchamos mucho para tener el edificio propio, hasta que lo conseguimos, como ahora lo tiene la escuela secundaria Genoveva Gómez”.A los alumnos, les señaló que "van a ser los destinatarios más importantes de esta obra" y les recordó que "uno nunca se olvida de la escuela secundaria; y máxime si en el medio transcurre un hecho importante como el del edificio propio. Entonces, quiero pedirles que vuelvan siempre a su escuela, porque la forma en que se demuestra un agradecimiento a sus maestros y profesores, es volviendo y haciendo algún aporte para su escuela".Consideró que, "como alumnos, este edificio les va a dejar un profundo sentido de pertenencia, porque ustedes también lucharon mucho para tener condiciones edilicias dignas que les permitan poder cumplir con el objetivo que es tener un título secundario; pero más allá de eso ser formados como buenas personas para el día de mañana, que es lo que cada docente quiere".Luego se dirigió a la comunidad educativa de la escuela, a su rectora y a los docentes: “Quiero transmitirles el compromiso de nuestra gestión con la educación y con la tarea que realizan, el cual no se hace solamente con palabras lindas sino teniendo en cuenta el salario de docente, que tiene que ser digno”.“Por eso hemos cerrado un acuerdo paritario este año con las organizaciones gremiales para que el salario docente, así como el año pasado estuvo igual que los niveles de inflación, este año le gane a la inflación. Ese es nuestro compromiso, porque reconocemos la enorme tarea que nuestros docentes hacen a lo largo y a lo ancho de toda la provincia".Se refirió luego a la inauguración de las 10 viviendas del IAPV, "que hicimos con fondos provinciales y ahora firmamos para hacer otras 17 más; y muy pronto, con fondos nacionales, vendrán otras 19 viviendas más para Carbó"."Uno puede decir que hay muchas obras, pero esto se logra porque hay un intendente que gestiona permanentemente, eso nos obliga a nosotros trabajar más para lograrlas. Hemos estado trabajando en obras que al principio parecían muy difíciles de salir, pero se están haciendo. Pero nada alcanza cuando uno está en la gestión pública; siempre hay que asumir nuevos desafíos y en esto vamos a seguir trabajando”, subrayó finalmente Bordet.Por su parte, el intendente Romero comentó: “Hoy es un día muy especial para Enrique Carbó. El gobernador nos está visitando periódicamente y lo bueno es que cada vez que viene lo hace para inaugurar una obra que lleva a cabo la provincia, y no solo en Carbó sino también en la mayoría de los pueblos entrerrianos. Estamos muy complacidos y contentos también porque hoy firmamos un contrato para el inicio de obras de otras 17 unidades habitacionales a través del IAPV y estamos terminando las gestiones para construir otras 19 con financiamiento nacional, además de la escuela que inauguramos hoy que es una obra magnífica que era muy anhelada”.Y agregó: “Ha sido un permanente anhelo de nuestra comunidad la construcción de una escuela secundaria y trabajamos con el gobierno de la provincia que ha concretado esta escuela en un pueblo de 1.500 habitantes por de más 100 millones de pesos, una inversión nunca vista en Carbó. Este gobernador y su equipo de gobierno siempre nos han dado respuestas y eso ha permitido transformar este pueblo”, completó el intendente.Por su parte, la rectora de la escuela, Valeria Castellano, agradeció la gestión realizada "para que esto sea posible". "Hace años que venimos esperando y hoy se concreta este sueño que es muy importante para toda la comunidad de Carbó", dijo la docente, y agregó: "En nombre de la comunidad educativa no tengo más que palabras de agradecimiento. Vamos a poder llevar a cabo nuestra tarea en un lugar más amplio y cómodo, como nuestra comunidad se merece".También participaron de las actividades los ministros de Planeamiento, Marcelo Richard; y de Producción, Juan Jose Bahillo; los titulares del IAPV Marcelo Bisogni; del CGE, Martín Müller; y de Vialidad, Alicia Benítez; los diputados Leonardo Silva y Mariana Farfán, y el senador Jorge Maradey, entre otras autoridades.El nuevo edificio de la escuela Genoveva Gómez es parte del Plan de Obras de Infraestructura escolar que lleva adelante el gobierno provincial. Contempló la construcción de dos sectores que representan 1.500 metros cuadrados, con espacios adecuados para la comunidad educativa.La construcción se desarrolla en una sola planta en un predio de 7148 metros cuadrados, y consiste en un sector de 960 metros destinado a seis aulas, un laboratorio, una sala de informática, un taller de tecnología, grupo sanitario para discapacitado, un office, una sala de docente, un centro de recursos pedagógicos, receptoría y área de gobierno con un ingreso principal por calle San Martin. Asimismo, otro sector de 540 metros cuadrados destinado a un SUM con cocina, depósito y sanitarios que tiene un segundo ingreso por calle 3 de Febrero, vinculando los distintos sectores con galerías y semicubiertos.En el marco del Programa Primero tu Casa, el gobierno provincial, a través del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), también inauguró 10 unidades habitacionales en Enrique Carbó. Las casas están ubicadas entre calles Adela Zanello de Riello, Mercedes Samañego, Rodolfo Fiorotto, Roque Correa, y Domingo Rosales. La inversión fue de 26.356.135,79 pesos.En detalle, se ejecutaron dos viviendas monoambientes, cuatro de un dormitorio y cuatro de dos dormitorios, una de ellas equipada para situaciones especiales de discapacidad.Además, se adjudicaron otras 17 viviendas para la localidad con un presupuesto de 71.377.582,05 pesos y un plazo de obra de nueve meses corridos. Este grupo habitacional estará compuesto por ocho viviendas de un dormitorio y nueve de dos dormitorios y una de ellas equipadas para situaciones especiales de discapacidad.También, a través del programa Casa Propia-Construir Futuro se trabaja para ejecutar otras 19 soluciones habitacionales con financiamiento del gobierno nacional.